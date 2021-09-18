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Paulina Porizkova hüngür hüngür ağladı: Bu benim en çıplak halim

18.09.2021 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1980'li ve 90'lı yılların en gözde modellerinden biri olan Paulina Porizkova, sosyal medya hesabından hüngür hüngür ağladığı anları "Bu en kırılgan olduğum andaki benim. Bu benim en çıplak halim" notuyla paylaştı. Milyonlarca kişinin genellikle hayatlarının en mutlu ve en güzel göründükleri anlarını paylaştığı Instagram'ın bu anlamdaki en "aykırı" kullanıcılarından biri yine takipçilerine "gerçek yüzünü" gösterdi.

Paulina Porizkova hüngür hüngür ağladı: Bu benim en çıplak halim

Genç kuşakların bile "Instagram"da ağlayan kadın" olarak tanıdığı Paulina Porizkova, bu kez kelimenin tam anlamıyla hüngür hüngür ve arada sesini yükselterek ağlarken çektiği bir videosunu paylaştı.

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DOĞAL HALLERİNİ PAYLAŞIYOR

1980'li ve 90'lı yılların en gözde modellerinden biri olan Paulina Porizkova bir süredir doğal Instagram paylaşımlarıyla gündeme geliyor

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TAKİPÇİLERİ YORUM YAĞDIRDI

1984 yılında ünlü Sports Illustrated dergisine kapak pozu veren ilk Orta Avrupalı model olarak tarihe geçen Porizkova, hüngür hüngür ağlarken çektiği uzun bir videoyu Instagram hesabında paylaştı.

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Çek model, bu paylaşımla birlikte uzun bir mesaj da kaleme aldı. Akıttığı yaşların "eski kendisini" tıpkı bir yangın gibi yakıp yok ettiğini ve böylece yenilenmeye hazır olduğunu ifade etti. Parizkova'nın bu ilginç paylaşımına ünlü ya da ünsüz takipçilerinden çok sayıda yorum geldi. Birçoğu o ağlarken yanında olup ona sarılmak istediğini belirtti. Bazıları da onun bu kırılganlığını "insanları sevme gücünün yoğunluğuna" bağladı.

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'YALNIZLIK DUYGUSUNDAN İLK KEZ BU KADAR ETKİLENDİM'

"Bu hafta benim için gerçekten ama gerçekten zor bir haftaydı" diye başladığı satırlarında eski eşinin ölüm yıl dönümü, iki çocuğunun 'yuvadan uçup' kendi hayatlarına gitmesinin kendisinde yarattığı yalnızlık duygusundan ilk kez bu kadar etkilendiğini anlattı.
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Porizkova, düşündüğü kadar sevilmediğini öğrenmiş olmanın da bu kadar gözyaşı dökmesine yol açan nedenler arasında olduğunu ekledi.

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'BÖYLE DEĞİLMİŞ GİBİ YAPMAYACAĞIM'

"Böyle değilmiş gibi numara yapmayacağım" yazan Porizkova "Keder kalp kırıklığı ve 15 yaşımdan beri ilk kez yalnızlık duygusu içinde kalmak beni bunalttı" diyerek sürdürdü satırlarını. Birçok kişinin kendisine "bu kadar incinmişken neden ve nasıl böyle videolar çektiği" hakkında sorular sorduğunu da belirtti Porizkova. "Bu güzel bir soru" diyerek anlatmayı sürdürdü. Kamerayı ayarlayıp çekime hazırlamanın, duygu dalgasını böldüğünü anlatan Porizkova "Bu sabah bu videoyu çektim. Çok canım yanıyordu ve bütün günü ağlayarak geçirdim. Dolayısıyla kamerayı hazırlamak sorun olmadı" yazarak bu durumu da anlattı.


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Anahtar Kelimeler:
Model Instagram
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