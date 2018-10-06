Payitaht Abdülhamid 56. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! (Payitaht Abdülhamid 55. son bölüm izle!)

Payitaht Abdülhamid 55. son bölümü ile dün akşam TRT 1 ekranlarında 3. sezonuna başladı. Heyecanla izlenen son bölümden sonra Payitaht Abdülhamid 56. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. “Ulu Hakan” unvanı ile taçlandırılan Sultan Abdülhamid Han’ın hayatının son 13 yılını anlatan Payitaht Abdülhamid dizisinde başrolünde Bülent İnal oynuyor. Dizinin zengin kadrosuna yeni sezonda birçok ünlü oyuncu katıldı. Başta Gürkan Uygun olmak üzere Sedef Avcı, Güven Kıraç, Hakan Yufkacıgil, Başak Daşman, Berke Üzrek ve Suavi Eren yeni sezonda Payitaht Abdülhamid dizisinde. Peki son bölümde neler oldu? Yeni bölümde neler olacak? Payitaht Abdülhamid 55. son bölümü izleme bağlantısı haberimizde. İşte Payitaht Abdülhamid 56. yeni bölüm fragmanı... PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 56. BÖLÜM FRAGMANI PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? Sarayda, yaşanan son vahim hadisenin yaraları sarılmaya çalışılmakta, Fehim Paşa’nın ölümünün yası tutulmaktadır. Abdülhamid, Parvus’un İngiltere’de zindana atılmasını sağlamıştır. Şimdi de bu planın ortağı Crowly, Mısır’da saklandığı yerde bulunup cezalandırılacaktır. Abdülhamid, bu amaçla Payitaht’ta adı efsane olmuş, sıra dışı bir hafiyesini görevlendirir: Halil Halid!

Bidar Sultan, başına gelenlerin etkisinden bir türlü sıyrılamaz. Üstelik kaza gününe dair hatırladığı şeylere kimseyi inandıramamaktadır. Seniha Sultan ise Handan’ın büyük sırrını öğrenir. Naime, sarayda yeni görevlendirilecek Zeynep hemşireden, onu dehşete düşürecek bir istekte bulunur. Haremde büyük fırtınalar kopmak üzeredir. Halil Halid ona kurulan büyük tuzağa rağmen, görevini başarmaya çalışırken, aynı anda Mısır’da yapılan büyük toplantıda kimler Osmanlı’nın kaderini çizmeye çalışmaktadır? Abdülhamid bu büyük tertip karşısında ne yapacaktır? PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜM İZLE Dizinin 3. sezonunda kimler hangi rolleri üstlenecek: Başrollerini Bülent İnal, Özlem Conker(Bidar Kadın Sultan), Hakan Boyav (Mahmud Paşa), Selen Öztürk (Seniha Sultan), Saygın Soysal (Theodor Herzl), Ezgi Eyüboğlu (Ahsen), Can Sipahi (Şehzade Abdülkadir), Bahadır Yenişehirlioğlu (Tahsin Paşa), Gözde Kaya (Hatice Sultan), Duygu Gürcan (Naime Sultan), Eren Hacısalihoğlu (Kemalettin Paşa), Ali Nuri Türkoğlu (Emanuel Karaso), Kaan Turgut (Sabahattin), Elif Özkul (Fehime Sultan), İbrahim Kendirci (Yusuf), Aydın Sigalı (Osman Paşa), Fatih Sevdi (İzzet Paşa), Zeynep Ozan (Zülfet Kalfa)’ın paylaştığı Payitaht Abdülhamid’e ikinci sezon ile yeni isimler dâhil olacak.

Payitaht Abdülhamid’in geniş kadrosunun içinde yer alacak bu yılın yeni transferleri arasında ise: Volkan Keskin (Murad), Taner Ertürkler (Selim Paşa), Cemre Baysel (Firuze), Nik Xhelilaj (Marco), Kevork Malıkyan (Parvus), Hacı Ali Konuk (Aşçı Fadıl), Güzide Arslan (Dilşat), Leya Kırşan (Güzide), Yusuf Aytekin (Söğütlü Osman), Mehmet Sabri Arafatoğlu (Şeyhulislam), Ercüment Fidan (Lord William) gibi TV dünyasının sevilen oyuncuları yer alıyor. Halil Halid (Gürkan Uygun)

Ekranların güçlü oyuncularından Gürkan Uygun, Payitaht’a kahramanlığı ile nam salmış “Halil Halid” karakteri olarak girdi. Sözünü Kadıdan bile sakınmayan, Allah’a inancıyla ve bir tek boyun eğdiği Abdülhamid’e sadakatiyle, Sultanın dünyanın her noktasına uzattığı eli olarak ekrana gelecek. Yerin kulağı, Abdülhamid’in sesi olacak olan Halil Halid, tüm bunların dışında her şeye ve herkese tahammülsüzdür. İngilizce, Fransızca, Arapça, Almanca ve herkesin dilinden konuşmayı iyi bilir. Her türlü ortama girer, çıkar. Nerede bir haksızlık görse müdahil olur, sessiz kalamaz. Yumrukları da, belinde taşıdığı bıçağı kadar ölümcüldür. Bileğini büken, sözünü çiğneyen adam yoktur... Bir tek Zeynep... Tahammül sınırlarını aşar, Halil Halid’i verdiği sözden geri koyar, koyu bir aşka atar...

Hemşire Zeynep (Sedef Avcı)

Güzelliği ve zarifliği ile ekranların sevilen oyuncularından olan Sedef Avcı; Payitaht’ın iyilik meleği “Hemşire Zeynep” olarak izleyicisiyle buluşacak. Gençliği, güzelliği, zekası ve yetenekli oluşunun yanında ailesini kaybettikten sonra, hasta olan kız kardeşinin bakımı için hemşire olan ve bir şekilde Bidar Sultan’la (Özlem Conker) yolları kesişen Zeynep, Sarayda görev yapmaya başlayacak, adeta ailenin bir parçası olacak. Sarayın yanı sıra dışarıdaki hastalarını da ihmal etmeyecek olan Zeynep Hemşirenin yaşamındaki bazı sırları da ekrana gelecek. Abdülhamid’in baş hafiyelerinden Halil Halid’le tanıştıktan sonra, iki taraf da aşktan ne kadar kaçsa da birbirlerine tutulacaklar ve Zeynep’in sırlarının açığa çıkışıyla beraber ilişkinin seyri de değişerek, iki aşık kendilerini çıkmaz bir sokakta bulacaklar. Mısır Hidivi Fuat (Hakan Yufkacıgil)

Daha önce yine TRT’de yayınlanan Filinta dizisinde izlediğimiz yetenekli oyuncu Hakan Yufkacıgil’i bu sezon Payitaht Abdülhamid’te. 40 yaşlarında Abdülhamid’e düşmanlığını babasından miras almış bir Mısır Hidivi Fuat’ı canlandıracak olan Yufkacıgil, şıklığı, zekası, azmi ve çalışkanlığı sayesinde büyük başarılara da imza atmış, aynı zamanda Abdülhamid’in ve hanedanın sonunu hazırlamak üzere ekrana gelecek çok tehlikeli bir karakter olarak izleyeceğiz. Bu yıl kadronun yeni karakterlerinden biri olacak olan “Şivenaz”, Fuat’ın tek zaafı ve ölesiye aşkı olacak.