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Payitaht Abdulhamid dizisinde ayrılık! Sebebi o gönderme mi?

DİZİ HABERLERİ  | 11.05.2019 08:54 | Son Güncelleme

TRT dizisi Payitaht Abdülhamit sezon finaline giderken dizinin yönetmeni ve ekibi ile yollar ayrıldı.

Gündemdeki siyasi tartışmalara göndermeleriyle bilinen ve en son Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu’na mesaj gönderdiği tartışılan TRT 1’de yayınlanan Payitaht Abdülhamit dizisinin yönetmeni ve ekibi ayrılıyor.

TRT dizisi Payitaht Abdülhamit sezon finaline giderken dizinin yönetmeni ve ekibi ayrılıyor. Dizinin başrol oyuncusu Bülent İnal ve yönetmeni Emre Konuk haberi sosyal medyalarından duyurdu.

Dizinin yönetmeni Emre Konuk, kendisinin ve ekibinin yeni sezonda olmayacaklarını duyurdu. Takipçiler, bu vedayı son tanıtımda yer alan bir sahnenin eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski başbakan Ahmet Davutoğlu’na verilen mesajla ilgili tartışmalara bağladı. Ancak yönetmen Konuk, vedasının gündemdeki tartışma ile ilgisi olmadığını, önceden alınmış bir karar olduğunu belirtti.

Dizinin başrol oyuncusu Bülent İnal yönetmen Emre Konuk ve ekibine sosyal medyadan yaptığı paylaşımla teşekkür etti:


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Payitaht Abdülhamid ayrılık gönderme

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Bülent inal. masıl bilirdiniz geçmişini tatar ramazanla bilirdik. şimdi nasıl biliyorsunuz konuşmaya bile degmez...../
bir bölümüne bakayım dedim tat vermiyor
Diziler gönderme yapar.Bizimkiler tarih sanıp bize posta koyarlar:)İzleyip izleyip kafayı buluyorlar sonra.
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