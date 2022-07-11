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Paylaşımı gündem oldu! Başbakan Rock festivalinde

11.07.2022 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, ülkede düzenlenen bir rock festivaline katılmasıyla gündem oldu. Deri ceketi, kısa kot şortu ve botlarıyla festivalden bir fotoğrafını sosyal medyada paylaşan 36 yaşındaki Marin, büyük övgü topladı.

Paylaşımı gündem oldu! Başbakan Rock festivalinde

Finlandiya’nın güneybatısındaki Turku kentine bağlı Ruissalo adasında gerçekleşen Ruisrock festivaline katılan Başbakan Sanna Marin Instagram hesabı üzerinden festivalden bir fotoğrafını paylaşınca gündem oldu. Gönderisi binlerce beğeni alan Marin'in tarzı büyük övgü topladı.

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ROCK VE METAL MÜZİĞE DÜŞKÜN

marin

Rock ve metal müziğe düşkünlüğüyle tanınan Başbakan, fotoğrafı kendi hikayesinden de paylaştı. Eşiyle de bir fotoğraf yayımlayan Marin “Tatil bugün başladı. İstikamet Turku ve Ruisrock” diye yazdı.

başbakan

1970 yılında düzenlenmeye başlayan Ruisrock, Avrupa’nın en eski ikinci, Finlandiya’nınsa en eski rock festivali.

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Anahtar Kelimeler:
Finlandiya
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