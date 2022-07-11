Paylaşımı gündem oldu! Başbakan Rock festivalinde

Finlandiya’nın güneybatısındaki Turku kentine bağlı Ruissalo adasında gerçekleşen Ruisrock festivaline katılan Başbakan Sanna Marin Instagram hesabı üzerinden festivalden bir fotoğrafını paylaşınca gündem oldu. Gönderisi binlerce beğeni alan Marin'in tarzı büyük övgü topladı.

ROCK VE METAL MÜZİĞE DÜŞKÜN

Rock ve metal müziğe düşkünlüğüyle tanınan Başbakan, fotoğrafı kendi hikayesinden de paylaştı. Eşiyle de bir fotoğraf yayımlayan Marin “Tatil bugün başladı. İstikamet Turku ve Ruisrock” diye yazdı.

1970 yılında düzenlenmeye başlayan Ruisrock, Avrupa’nın en eski ikinci, Finlandiya’nınsa en eski rock festivali.



