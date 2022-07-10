Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sır gibi saklıyordu! İngiliz basını ifşa etti: Yeniden baba oluyor

69 yaşındaki Rus lider Vladimir Putin’in hayatı, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla birlikte dünya basınında daha geniş yankı uyandırmaya başladı. 2008 yılında ikilinin ilişkilerinin başladığı ifade edilse de Putin, hiçbir zaman Kabaeva’yla olan beraberliğine dair net bir açıklama yapmadı. Kabaeva’nın 2019 yılında ikiz bebeklerini dünyaya getirdiği, Ukrayna savaşının başladığı ilk günlerde ise çocuklarıyla beraber İsviçre’de saklandığı söylendi. Eski olimpik ritmik jimnastikçi Alina Kabaeva’nın yeniden hamile olduğu ise son gelen iddialar arasında.

“MEMNUN ETMEDİ”

Kremlin’e yakın isimler tarafından kullandığı iddia edilen "General SVR" isimli Telegram'ın Rus kanalında Putin’in yeninden baba olacağı duyuruldu. Telegram mesajında, “Rusya Devlet Başkanı ile birliktelik yaşayan Alina Kabaeva'nın hamile olduğunu zaten bildirmiştik. Dün bebeğin cinsiyeti belli oldu. Putin’in yeterince çocuk sahibi olduğunu söyledi ve by müjdeden memnun olmadı” ifadeleri yer aldı.

Putin özel hayatını gizli tuttuğu ve kaç çocuğu olduğunu kesin olarak bilmediklerini ifade edildi. Aynı zaman Kabaeva’nın doğumuna dair detaylarında büyük bir gizlilikle sürdürüleceği söylendi.



