Bereket olmasını istedi! Meksika Belediye Başkanı timsahla evlendi

San Pedro Huamelula ilçesinin Belediye Başkanı Victor Hugo Sosa ilginç bir ritüel gerçekleştirdi. Rengarenk süslemelerle donatılan düğün törende halk dans edip eğlenirken Belediye Başkanı Sosa, kucağındaki timsahı öperek evlilik yemini etti. Beyaz elbise giydirilen ve güvenlik tedbiri amacıyla ağzı bağlanan gelin timsah, törene damat Belediye Başkanı Sosa'nın kucağında geldi.

İYİ DİLEKLERİNİ SUNDU

Belediy Başkanı Sosa’nın gerçekleştirdiği ritüel Oaxaca eyaletinin Chontal ve Huave yerli toplulukları arasında İspanyol öncesi zamanlara kadar uzanan ve doğanın cömertliği için yapılan bir bereket duasına dayanıyor.

Kasabası ve halkı için iyi dileklerde bulunan Sosa, "Doğadan yeterli ölçüde yağmur, yeterli gıda ve nehirde yeterli miktarda balık diliyoruz" dedi.



