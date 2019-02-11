Pazartesi sendromunu yok etme garantili! Twitter'a damga vuran haftanın en iyi 20 videosu

CÜNEYT ÖZDEMİR VE CARACAS'A HÜKMEDEN GİRİŞİMCİ VE KÖLE TÜCCARI CAN VENEZUELA'DA pic.twitter.com/EVIcVlDMWw— Deep Turkish Web (@deepturkishweb) February 3, 2019
Dayı napıyon dayı sfjkskdk pic.twitter.com/ViP2ypqeEV— ISO (@isosyaladam) February 3, 2019
ibrahim tatlıses tinderda tanıştığı kızın shoplu olup olmadığını anlamaya calısıyo pic.twitter.com/gWQ6np8BnE— Ezgichi (anıl acar) (@galatakantosu) February 4, 2019
Lukaaaa...Ben senin ikizinim ????pic.twitter.com/6j93thfMNN— Buzz Basket (@buzzbasket) February 4, 2019
aya insan gondermek icin mi tasarladiniz bunu aq bu ne pic.twitter.com/j3itzyawEV— hayri potur (@lisanslibuyucu) February 2, 2019
zengin olunca yapılacaklar listesine eklensin gerçekten muazzam olay cmfkfkkd pic.twitter.com/uNLjwLIC6p— dilsad (@visenyasjustice) February 2, 2019
Harika bi kısa hikaye pic.twitter.com/fYrjFgAEpu— dogan (@oludogan) February 3, 2019
Aynı ben gibi hayata tutunmaya çalışıyor pic.twitter.com/8I8U3QDq0f— Yeşim Akgedik (@yesimakgedik) February 3, 2019
February 4, 2019
haluk babababa best compilation pic.twitter.com/NhAkVwzxoK— turkish series facts (@outofcontexttur) February 4, 2019
kızlar neden hepiniz böylesiniz ?— mehmed mendoza (@MehmedNce) February 3, 2019
oje vidyosu isteyen layk pic.twitter.com/58hlBVZjn2
ÖZ ABİM pic.twitter.com/fjuJdH7whr— Kadın Düşmanı (@1adetouz) February 6, 2019
yolda tanıdık birini görünce Türkler; pic.twitter.com/CyFJ8G1hjT— Batu (@yetkisizherif) February 6, 2019
- Yok ya yorgunum , çıkamam bugün zaten yeni duş aldım— Ezgicim artık yeter (@ezgaktsss) February 6, 2019
- Seninki de oradaymış ama pic.twitter.com/hJnszJMYCH
sevgililer günü planım ektedir. pic.twitter.com/XGHNLnmp8I— jugband blues (@jbandblues) February 6, 2019
4 aydır flört ediyoruzdur pic.twitter.com/YHBFFpm12T— Çağatay Çakır (@cagatayyca) February 2, 2019
Abi konuyu anlamamış pic.twitter.com/GKiSlOY9dT— SEÇİCİ GEÇİRGEN (@eskidensecerdi) February 2, 2019
Sahibesine şöyle oynamayan da kendine köleyim demesin pic.twitter.com/l7XV66etOk— Fufi Rocco LSD Effect (@fuatgksl) February 3, 2019
Türkiye’de iş hayatı pic.twitter.com/Rwb75KV6K9— alperenyalc (@alperenyalc) February 6, 2019
33 yıldır saklıyorlarmış! O belgeler ortaya çıktı
Devriye sırasında ele geçirildi! Tam 1 ton 300 kilogram!
Ünlü tatil merkezi kana bulandı: Ölü ve yaralılar var!
Mehmet Ali Erbil'in kardeşinden yeni açıklama 'Bu adamın sahibi kim?'
Türkiye Kart geliyor! Her ilde kullanılacak
Dizi tutkunları buraya! IMDb'ye göre tüm zamanların en iyi 24 dizisi
Defalarca izledik ama bu hatayı yeni fark ettik
Ünlü söz yazarı hayatını kaybetti!
Okuyucu Yorumları 0 yorum