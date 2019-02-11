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Pazartesi sendromunu yok etme garantili! Twitter'a damga vuran haftanın en iyi 20 videosu

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
EĞLENCE  | 11.02.2019 10:42 | Son Güncelleme

Bu hafta da Twitter'da pek çok eğlenceli video izleyip kahkahalar attık.

Pazartesi sendromunu yok etme garantili! Twitter'a damga vuran haftanın en iyi 20 videosu

İşte Twitter'ın mizahçılarının yorumunun değdiği en iyi videolar...

LAS BMW?

DAYI HAYIRDIR?

İBRAHİM BEY NE YAPIYORSUNUZ?

PEKİ O BAKIŞ

İZLERKEN BAŞIM DÖNDÜ!

KRAL HAREKET!

BİZ BİTTİ DEMEDEN BİTMEZ!

TWEETY ÇOCUKLUĞUMU GERİ VER!

ŞİMDİ BUNA NE GEREK VARDI!

HANIMCILIK KALP BİZ

KAYBEDENLER KULÜBÜNDE BUGÜN

DOĞRU SÖZE NE DENİR

AŞIK OLMA HIZIM

BUNCA İNSAN YALNIZKEN NEDEN BUNCA İNSAN YALNIZ

HAKLI BİR SORU

GEÇERKEN UĞRADIYSA...

%?! YORUMSUZ...

HANİ KAPI KAPIYI AÇARDI?


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Twitter komik videolar

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