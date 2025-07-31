Pedofili iş insanı Epstein'ın hapishane videosundaki turuncu cisim tartışma yarattı

Kurduğu özel bir adada en küçüğü 14 olmak üzere 18 yaşın altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, 2019 yılında New York'ta tutulduğu hücrede ölü bulunmuştu.

Baskıların ardından açıklanan Epstein dava dosyalarında, aralarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

TURUNCU CİSİM GÖRÜLDÜ

ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından CBS News, Epstein'ın hücresinde ölü bulunmadan çok kısa bir süre önce çekilen güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Yayınlanan görüntülerde Epstein'in hücresinin kapısında turuncu bir cismin hızlı belirip kaybolduğu görüldü. Kameradaki "şekil" merdivenleri çıkıyor ve kayboluyor.

GÖREVLİ Mİ MAHKUM MU?

Federal yetkililer bu cismin, mahkumlara çarşaf veya kıyafet getiren bir görevli olduğunu açıklasa da uzmanlar yapılan incelemeler sonucunda bunun turuncu mahkum kıyafetli bir kişi olduğu sonucuna vardı. Epstein'ın hücresinin girişi de kamera görüş alanı dışında bulunuyor.

Ayrıca paylaşılan videoda gece yarısından hemen önce görüntünün bir dakika ileri atladığı ve aniden en-boy oranının değiştiğine de dikkat çekildi.