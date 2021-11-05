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Pekmezli havdel (pekmezli pelte tatlısı) nasıl yapılır? İşte Pekmezli havdel tarifi ve malzemeleri

05.11.2021 00:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman ve yöresinin sevilen tatlısı olan pekmezli pelte tatlısı, pekmezli havdel adıyla da bilinir. Oldukça az malzemeden hazırlanan pekmezli havdel tatlısının hazırlanışı da oldukça kolaydır. Bu tatlı dut ve üzüm gibi meyvelerden yapılır. İşte Pekmezli havdel tarifi ve malzemeleri...

Pekmezli havdel (pekmezli pelte tatlısı) nasıl yapılır? İşte Pekmezli havdel tarifi ve malzemeleri

Doyurucu ve sağlıklı bir yiyecek olan pekmezli pelte tatlısı, özellikle kış mevsiminde bolca tüketilir. Sayısız faydaları olan pekmezli pelte tatlısını hazırlarken 200 ml. (1 su bardağı) üzüm pekmezi gerekiyor. Bu tatlıyı evde oldukça pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz. İşte Pekmezli havdel tarifi ve malzemeleri...

PEKMEZLİ HAVDEL (PEKMEZLİ PELTE TATLISI) MALZEMELERİ

  • 100 gr un
  • 200 ml. (1 su bardağı) üzüm pekmezi
  • 50 gr ceviz içi veya badem içi
  • 400 ml (2 su bardağı) su

PEKMEZLİ HAVDEL (PEKMEZLİ PELTE TATLISI) NASIL YAPILIR?

Unu ve tereyağını, unun pembeleşip un kokusu gidene dek pişirme tenceresinde iyice kavurun. Sonrasında tencereye su ve pekmezi alın. Muhallebi kıvamını alana kadar pişirin. Kâselere alın ve üzerine ceviz içi ya da badem içi döküp servis edin. Afiyet olsun...


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Batman
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