Pekmezli havdel (pekmezli pelte tatlısı) nasıl yapılır? İşte Pekmezli havdel tarifi ve malzemeleri

Doyurucu ve sağlıklı bir yiyecek olan pekmezli pelte tatlısı, özellikle kış mevsiminde bolca tüketilir. Sayısız faydaları olan pekmezli pelte tatlısını hazırlarken 200 ml. (1 su bardağı) üzüm pekmezi gerekiyor. Bu tatlıyı evde oldukça pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz. İşte Pekmezli havdel tarifi ve malzemeleri...

PEKMEZLİ HAVDEL (PEKMEZLİ PELTE TATLISI) MALZEMELERİ

100 gr un

200 ml. (1 su bardağı) üzüm pekmezi

50 gr ceviz içi veya badem içi

400 ml (2 su bardağı) su

PEKMEZLİ HAVDEL (PEKMEZLİ PELTE TATLISI) NASIL YAPILIR?

Unu ve tereyağını, unun pembeleşip un kokusu gidene dek pişirme tenceresinde iyice kavurun. Sonrasında tencereye su ve pekmezi alın. Muhallebi kıvamını alana kadar pişirin. Kâselere alın ve üzerine ceviz içi ya da badem içi döküp servis edin. Afiyet olsun...



