MAGAZİN

Pelin Akil bebeğinin anne dediğini duyunca gözyaşlarına boğuldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.07.2019 11:48 | Son Güncelleme

3 ay önce ilk bebeklerini kucağına alan oyuncu Pelin Akil, yaşadığı duygusal anları sosyal medya hesabından yayınladı. Akil'in 3 aylık kızı ilk kez 'Anne' dedi.

Oyuncu Anıl Altan ve Pelin Akil ççiftinin ilk çocukları Lina ve Alin 3 ay önce dünyaya geldi. İkizlerini ve aile yaşantısını sık sık sosyal medya hesabından paylaşan Akil, bu kez kızı Lina'nın anneannesine 'Anne' dediği anları paylaştı.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Dört aylık hamileyken ikiz bebekleri olacağını öğrenen çift büyük şaşkınlık ve mutluluk yaşamıştı. Güzel oyuncu, önceki gün hayatının en mutlu anlarından birini kamera kaydına aldı. Annesi ile bebeğinin eğlenceli anlarını kameraya alan oyuncu, kızının annesi Şenay Özgün'e 'Anne' dediğini duydu. Yaşadığı büyük heyecan karşısında duygularını gizleyemeyen Pelin Akil, gözyaşlarını tutamadı.

"KULAKLARIMDAN SESİNİZ EKSİK OLMASIN"

Akil, bu anları Instagram hesabından şu sözlerle paylaştı: "Kurban olurum... Storyde kalmasın istedim. 20 Temmuz 2019 bugün tam 3 ayları bitti... 3 ay önce bugün de ağzım kulaklarımda ve her an gözlerim doluydu, şuanda da öyle... Çok şükür bin şükür sizi bana verene... Lina kızım ilk kez anneannesine "anne" dedi. Ve bu kayıtlara geçti.. Alin'im sıra sende... Kulaklarımdan sesiniz hiç eksik olmasın... Sizi canımdan çok seviyorum. Güzel anneanne tabi seni de"

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Anahtar Kelimeler:
Pelin Akil ikizleri

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