Pelin Akil'den 4. yıl kutlaması

Magazin dünyasının örnek çiftlerinden Pelin Akil ve Anıl Altan çifti dün dördüncü evlilik yıldönümlerini kutladı.

Pelin Akil, evlilik yıldönümlerine özel bir mesaj yayınladı. Pelin Akil mesajında “4. Evlilik yıldönümümüz kutlu olsun canım sevgilim. Daha nice sağlıklı, mutlu,durup dururken gelip bana sarıldığın, öptüğün, uyandığımda bana bakarken bulduğum, kocaman kahkahalar attığımız, görmediğimiz yerleri gördüğümüz senelere… Tüm güzel duygularımın kahramanısın, iyi ki sen… Seni çok seviyorum.” ifadelerine yer verdi.



