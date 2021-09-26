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Pelin Akil'den yaza veda pozları

26.09.2021 20:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şimdilerde TRT1 ekranlarında yayınlanan 'Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı' adlı dizide rol alan Pelin Akil, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Güzel oyuncu, son olarak tatilde çekilen karelerini takipçilerinin beğenisine sunarak yaz sezonunu kapattı.

Pelin Akil'den yaza veda pozları

Kendisi gibi oyuncu Anıl Altan ile üç yıllık ilişkisini 2016 yılında evlilikle taçlandıran Pelin Akil, üç yıl önce ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucağına alarak ilk kez anne olmanın sevincini yaşamıştı.

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Sık sık eşi ve kızlarıyla geçirdiği keyifli anları takipçileriyle paylaşan Akil, son olarak tatilde verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sunarak yaz sezonunu kapattı.

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Bikinili pozlarını yayınlayan 35 yaşındaki oyuncu, paylaşımına; "Yine karar veremedim ve hepsini koydum :) ve huzurlarınızda yazı kapatmış bulunuyorum" notunu düştü.

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Akil'in paylaşımına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

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Pelin Akil Instagram
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