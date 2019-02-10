Pelin Akil: Doktor da biz de şok olduk

Pelin Akil, “Hamile olduğunuzu eşinize nasıl söylediniz?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Hamile olduğumu beraber öğrendik. Check Up yaptıracaktık, hastaneye gittik. Sonra doktor gelip ‘Sizin akciğer röntgeninizi çekemeyeceğiz’ dedi. Bir an korktum, bir şey var sandım. ‘Neden’ dedim? ‘Tomografiye giremezsiniz çünkü gebelik değerleriniz çok yüksek çıktı’ dedi. Biz de çok şaşırdık, beklemiyorduk, sürpriz oldu.”

Akil, “İkiz olduklarını öğrendiğimiz an ise dünyanın en büyük şokuydu bizim için. Üç ay tekil zannediyorduk. Doktorumuz da geç gördü. Biz ‘şurada ona benzeyen bir şey daha var sanki’ dedik, doktorumuz da ‘yok o ışık yansıması, olur öyle şeyler’ dedi. İki kontrol sonra tekrar gittiğimizde kadın şok oldu. Bir monitöre bakıyor, bir bize bakıyor. ‘Sizin ikiziniz olacak’ dedi. Biz şok! ” ifadelerini kullandı.



