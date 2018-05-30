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Pelin Akil ile Anıl Altan'ın Karadeniz turu

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.05.2018 21:50 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu çift Pelin Akil ile Anıl Altan Karadeniz turuna çıktı.

Pelin Akil ile Anıl Altan'ın Karadeniz turu

Son olarak Çember dizisinde birlikte rol alan Pelin Akil ile Anıl Altan çifti tatil için Rize'ye gitti.

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Oyuncu meslektaşlar ve aynı zamanda evli çift Pelin Akil ile Anıl Altan Karadeniz turuna çıktı. Birçok yayla gezen ikilinin tatilinden objektiflere renkli kareler yansıdı.

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Doğayla iç içe vakit geçiren çifte köpekleri Herkül de eşlik etti. Akil tatilde eşinin 28. doğum gününü de tatilde kutladı.

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Çamlıhemşin'in altını üstüne getiren ikili, Zil Kale ve Palovit Şelalesi'nde çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmedi.

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Anahtar Kelimeler:
Pelin Akil Anıl Altan

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