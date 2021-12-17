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Pelin Karahan, döviz artışından dert yandı: Yurt dışı tatilleri hayal oluyor

17.12.2021 23:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kıbrıs: Zafere Doğru dizisinde rol alan Pelin Karahan, önceki gün eşi Bedri Güntay ile alışveriş yaparken objektiflere takıldı. Karahan, "Eskiden eşimle birlikte yurtdışına tatile giderdik. O bile hayal oluyor yavaş yavaş" dedi.

Pelin Karahan, döviz artışından dert yandı: Yurt dışı tatilleri hayal oluyor

Pelin Karahan, önceki gün eşi Bedri Güntay ile birlikte alışveriş yaparken görüntülendi. Kıbrıs: Zafere Doğru dizinde rol alan sevilen oyuncu gazetecilerin sorularını yanıtladı. Habertürk’ten Onur Aydın’ın haberine göre; Alışveriş yaptıklarını belirten Karahan, "Malum haftanın belirli günleri Kıbrıs'tayım. Eksiklerimizi tamamladık." diye konuştu.

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"YURT DIŞI TATİLLERİ YAVAŞ YAVAŞ HAYAL OLUYOR"

Son dönemde yaşanan döviz artışları sonrası alışverişe dikkat ettiğini belirten Karahan, "Tabii ki hepimizi etkileyen faktörler oluyor. Ben de alışveriş yaptığım zaman dikkat ediyorum. Kendimi bildim bileli aldığım her şeyin etiketine bakarım. Şimdi daha dikkatli davranıyorum. Daha bugün baktım tereyağı bile 2 kez zamlanmış. Üzülüyorum bu duruma. Eskiden eşimle birlikte yurtdışına tatile giderdik. O bile hayal oluyor yavaş yavaş. Daha temkinliyiz artık." şeklinde konuştu.

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