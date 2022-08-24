Pelin Karahan göğüs dekolteli pozuyla takipçilerinden tam not aldı!

Kavak Yelleri dizisiyle tanınan Pelin Karahan sonraki zamanlarda Yeter, Muhteşem Yüzyıl, Kıbrıs: Zafere Doğru gibi yapımlarda da rol aldı. Ekranların tanınan simalarından biri olan Karahan, sosyal medya pozlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

GÖĞÜS DEKOLTELİ POZ VERDİ

Pelin Karahan, göğüs dekolteli elbisesiyle verdiği pozunu paylaştı.

Güzelliğinin yanı sıra fiziğiyle de dikkat çeken oyuncu, takipçilerinden tam not aldı.

O poza kısa sürede binlerce beğeni geldi.

Pelin Karahan son zamanlarda sosyal medya pozlarıyla magazin gündeminde adından söz ettiriyor.

İşte Karahan'ın sosyal medya pozları...





