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Pelin Karahan'ın eşi aşka geldi! "Benim çiçeğim sen hep gül"

06.10.2022 13:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İş insanı Bedri Güntay ile 2014 yılında dünyaevine giren, 2014'te Ali Demir'in dünyaya gelmesiyle ilk kez anne olma mutluluğu yaşayan Pelin Karahan, 2017'de ikinci çocuğu Can Eyüp'ü kucağına almıştı. Son olarak 'Bir Zamanlar Kıbrıs' dizisinde rol alan güzel oyuncu, bugün 38 yaşına bastı. Bedri Güntay, eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Pelin Karahan'ın eşi aşka geldi! "Benim çiçeğim sen hep gül"

Bir döneme damga vuran 'Kavak Yelleri' dizisinin Aslı'sı, 'Muhteşem Yüzyıl'ın Mihrimah Sultan'ı Pelin Karahan, kariyeri ve özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

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AŞKA GELDİ

Şimdilerde 'Şaşırt Beni' adlı tiyatro oyunuyla seyirci karşısına çıkan Pelin Karahan, bugün 38 yaşına bastı. Eşi, çocuklarının babası Bedri Güntay da Karahan'ın doğum gününü sosyal medya hesabından yayınladığı karelerle kutladı.

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"BENİM ÇİÇEĞİM..."

Eşiyle Demet Özdemir-Oğuzhan Koç'un düğününe gitmeden çekilen pozlarını paylaşan Güntay, Pelin Karahan'a; "Benim çiçeğim sen hep gül. Seni çok seviyorum, iyi ki doğmuşsun" notunu düştü.

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Anahtar Kelimeler:
Pelin Karahan bedri güntay
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