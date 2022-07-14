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  4. Pelin Karahan mini şortlu pozuyla beğeni topladı! "Bu ne güzellik?"

Pelin Karahan mini şortlu pozuyla beğeni topladı! "Bu ne güzellik?"

14.07.2022 00:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kavak Yelleri dizisindeki Aslı rolüyle akıllara kazınan Pelin Karahan yıllar içerisinde birçok popüler dizide rol alarak oyunculuk kariyerini taçlandırdı. Sosyal medyayı da aktif olarak kullanan Karahan, pozlarıyla adından söz ettiriyor.

Pelin Karahan mini şortlu pozuyla beğeni topladı! "Bu ne güzellik?"

Oyuncu kimliğiyle tanınan Pelin Karahan'ın sunuculuk alanında da tecrübeleri bulunuyor. Ekranların tanınan simalarından biri olan Pelin Karahan bu defa mini şortlu pozuyla gündeme geldi.

MİNİ ŞORTLU POZ VERDİ

Pelin Karahan'ın Instagram hesabında 4.8 milyon takipçisi bulunuyor.

Pelin Karahan mini şortlu pozuyla beğeni topladı!

Mini şortlu poz veren Karahan'a, "Bu ne güzellik?", "İnanılmaz" gibi yorumlar geldi.

Pelin Karahan mini şortlu pozuyla beğeni topladı!

Pelin Karahan Bedri Güntay ile 2014'te hayatını birleştirdi.

Pelin Karahan mini şortlu pozuyla beğeni topladı!

İkilinin bu evlilikten Ali Demir Güntay ve Eyüp Can Güntay adında iki çocuğu bulunuyor.

Pelin Karahan mini şortlu pozuyla beğeni topladı!

Ünlü oyuncu aktif olarak kullandığı Instagram hesabından eşiyle pozlarını paylaşmayı ihmal etmiyor.

Pelin Karahan mini şortlu pozuyla beğeni topladı!

Pelin Karahan mini şortlu pozuyla beğeni topladı!

Pelin Karahan mini şortlu pozuyla beğeni topladı!

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