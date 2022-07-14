Pelin Karahan mini şortlu pozuyla beğeni topladı! "Bu ne güzellik?"

Oyuncu kimliğiyle tanınan Pelin Karahan'ın sunuculuk alanında da tecrübeleri bulunuyor. Ekranların tanınan simalarından biri olan Pelin Karahan bu defa mini şortlu pozuyla gündeme geldi.

MİNİ ŞORTLU POZ VERDİ

Pelin Karahan'ın Instagram hesabında 4.8 milyon takipçisi bulunuyor.

Mini şortlu poz veren Karahan'a, "Bu ne güzellik?", "İnanılmaz" gibi yorumlar geldi.

Pelin Karahan Bedri Güntay ile 2014'te hayatını birleştirdi.

İkilinin bu evlilikten Ali Demir Güntay ve Eyüp Can Güntay adında iki çocuğu bulunuyor.

Ünlü oyuncu aktif olarak kullandığı Instagram hesabından eşiyle pozlarını paylaşmayı ihmal etmiyor.





