Pelin Karahan: Mutlu evliliğin sırrı sabretmek

Ünlü oyuncu Pelin Karahan, hakkında merak edilenleri anlattı. MAG Dergisi'ne konuşan Karahan, oyunculuğa başladığı 'Kavak Yelleri' dizisiyle ilgili konuştu.

"ÇOK ÇABA SARF ETTİM"

36 yaşındaki oyuncu, "Gözümü orada açtım. İzleyici için keyifli fakat benim için biraz zor bir diziydi. Tüm sorumluluk dört ana karakter üzerindeydi. Ben de tecrübesizdim. İnsanlar hala bana 'Aslı' diyerek sesleniyor. O yükü taşıması kolay değildi ama ben de çok çaba sarf ettim ve çalıştım. Hakkını verdiğimi düşünüyorum" dedi.

"EVLİLİK TEK BAŞINIZA SIRTLANABİLECEĞİNİZ BİR ŞEY DEĞİL"

2014 yılında iş insanı Bedri Güntay ile dünyaevine giren Pelin Karahan, "Mutlu evliliğin sırrı nedir?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:



Karşılıklı sabır, sevgi ve saygı ile iyi bir evliliği sağlayabilirsiniz. Tabii aradaki uyum ve denge de önemli. Aşk var ama işin içine çocuklar girince huzur ve güven ağır basıyor. Evlilik tek başınıza sırtlanabileceğiniz bir şey değil. Karşılıklı olmalı.

İKİ ÇOCUK ANNESİ

Pelin Karahan-Bedri Güntay çiftinin Ali Demir ve Can Eyüp adında iki oğlu bulunuyor.

