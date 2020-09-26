Pelin Karahan üçüncü çocuğu yapacak mı?

Pelin Karahan ikinci evliliğini 2014’te iş insanı Bedri Güntay ile yapmıştı. 2014’te Ali Demir, 2017’de Can Eyüp’ü dünyaya getirmişti. Oyuncu, Mert Vidinli’nin bir marka için yaptığı programa konuk oldu.

Çocuk defterini kapattığını söyleyen Pelin Karahan, “Evde 3 erkekle ilgilenmek hiç kolay değil. Anca yetişebiliyorum. Bir de kızım olursa, kim bakar, bilmiyorum. Bu yüzden 3’üncü çocuğu düşünmüyorum. Allah isteyene versin” dedi.

Pelin Karahan’ın açıklamaları:

-İlk paramı bir düğünde yer göstererek kazandım. 30 TL vermişlerdi. Hemen gidip kırmızı ayakkabı almıştım. Hâlâ saklarım.”

-Setleri çok özledim. Anne oldum diye oyunculuğu bıraktığımı düşünenler yanılıyor. Ben ekrana hazırım.



-Harcamalarıma dikkat ediyorum. Oğlanlar pahalı bir şey isterse ‘Paramız yetmez’ diyorum.

-Bedri yemek konusunda çok seçici. Sushi bile yaptım. Ama zor beğeniyor. İlla bir kulp buluyor.

