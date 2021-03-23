Pelin Karahan yeni dizisini anlattı: Çok mutluyum

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan, yapımını TMC Film’in, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği, başrollerini Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu’nun paylaştığı “Bir Zamanlar Kıbrıs”ta oyuncu Pelin Karahan dizide canlandırdığı İnci karakteriyle ekrana gelecek

PELİN KARAHAN İNCİ’Yİ ANLATTI

Kemal Dereli’nin (Ahmet Kural) eşi, iki kız çocuğu annesi olan İnci dizide adanın varoluş mücadelesinde savaşan güçlü kadının sembolü haline gelecek. İnci karakterini canlandırdığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Karahan sözlerine şöyle devam ediyor:

" Benim canlandırdığım İnci karakteri, o zamanki mücadelenin içinde olan birçok aileden, birçok kadından bir tanesi aslında. Kendi halinde, görmüş geçirmiş, okumuş, adanın belirli ailelerden biri. Kemal’le evli ve iki tane çocuğu var. Güzel mutlu bir yuvaları var. Aslında her şey keyifli ve güzel başlıyor ancak Kanlı Noel dediğimiz gece ve sonrasındaki yıllarda yaşanan olaylar aileyi dağıtıyor ve paramparça ediyor.



Burada İnci’nin duruşu benim için çok önemli. Milletine, devletine faydalı olmaya çalışacak. Ben İnci’ye hayat verdiğim için çok mutluyum. Bütün bu olayların gerçek olduğunu, yaşanmış olduğunu da bilmek, oynarken çok başka bir his uyandırıyor bende. O yüzden seyircinin de çok seveceğini, beğeneceğini düşünüyorum.”

