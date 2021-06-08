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  4. Pelin Öztekin annesini paylaştı! "Sen benim yanıma kalansın"

Pelin Öztekin annesini paylaştı! "Sen benim yanıma kalansın"

08.06.2021 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısa süre önce babası Rasim Öztekin'i kaybeden Pelin Öztekin annesini sosyal medyadan paylaştı.

Pelin Öztekin annesini paylaştı! "Sen benim yanıma kalansın"

Verdiği 93 kilo ile fit bir vücuda kavuşan Pelin Öztekin moral tatiline çıkmış pozlarıyla gündem olmuştu. 8 Mart'ta kaybettiği babası Rasim Öztekin'in ardından büyük bir yıkım yaşayan Pelin Öztekin sosyal medya paylaşımı ile 'hayat devam ediyor' mesajı vermiş ve pozları tepki çekmişti.

Ünlü oyuncu Pelin Öztekin'in son olarak da sosyal medya hesabından annesini paylaştı. Öztekin paylaşımına "İyi ki doğdun Anniş. Nice musmutlu, sağlıklı ve birlikte yıllarımız olsun. Seni çok seviyorum annem sen benim yanıma kalansın" yorumunda bulundu.

Ekran Alıntısı

Çoğu takipçi oyuncunun annesine benzerliğe dair yorumlarda bulundu.

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Pelin Öztekin Rasim Öztekin
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