Pelin Öztekin bikinisiyle adeta şov yaptı! "Sizi seyretmek güzel Pelin hanım"

Pelin Öztekim 2013'de 156 kiloya çıkmış ve 2014'te mide ameliyatı olmuştu. Ameliyattan sonra toplamda 96 kilo verip 60 kiloya düşmüştü. Şimdilerde sosyal medyada aktif olan Öztekin paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

PELİN ÖZTEKİN BİKİNİSİYLE ADETA ŞOV YAPTI

Verdiği kilolardan sonra fit bir vücuda sahip olan Pelin Öztekin yaz sezonunu açtı.

Tatilden karelerini paylaşmaya devam eden Öztekin, son paylaşımıyla adeta şov yaptı.

Öztekin, denize balıklama atladığı anları saniye saniye kaydedip takipçileriyle paylaştı.

"Birer soğuk deniz alır mıyız?" notuyla paylaşım yapan Öztekin'e takipçileri, "Sizi seyretmek güzel Pelin hanım", "Pelin bu ne yapsa yeri" gibi yorumlar yaptı.

34 yaşındaki Pelin Öztekin 1,74 cm boyundadır.





