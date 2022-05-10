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Pelin Öztekin bikinisiyle adeta şov yaptı! "Sizi seyretmek güzel Pelin hanım"

10.05.2022 22:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Usta tiyatrocu Rasim Öztekin'in kızı olan Pelin Öztekin mide küçültme ameliyatıyla adeta başka biri oldu. Fazla kilolarından kurtulan Öztekin, bikinisiyle denize balıklama atladığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Pelin Öztekin bikinisiyle adeta şov yaptı! "Sizi seyretmek güzel Pelin hanım"

Pelin Öztekim 2013'de 156 kiloya çıkmış ve 2014'te mide ameliyatı olmuştu. Ameliyattan sonra toplamda 96 kilo verip 60 kiloya düşmüştü. Şimdilerde sosyal medyada aktif olan Öztekin paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

PELİN ÖZTEKİN BİKİNİSİYLE ADETA ŞOV YAPTI

Verdiği kilolardan sonra fit bir vücuda sahip olan Pelin Öztekin yaz sezonunu açtı.

Pelin Öztekin bikinisiyle adeta şov yaptı!

Tatilden karelerini paylaşmaya devam eden Öztekin, son paylaşımıyla adeta şov yaptı.

Pelin Öztekin bikinisiyle adeta şov yaptı!

Öztekin, denize balıklama atladığı anları saniye saniye kaydedip takipçileriyle paylaştı.

Pelin Öztekin bikinisiyle adeta şov yaptı!

"Birer soğuk deniz alır mıyız?" notuyla paylaşım yapan Öztekin'e takipçileri, "Sizi seyretmek güzel Pelin hanım", "Pelin bu ne yapsa yeri" gibi yorumlar yaptı.

Pelin Öztekin bikinisiyle adeta şov yaptı!

34 yaşındaki Pelin Öztekin 1,74 cm boyundadır.

Pelin Öztekin bikinisiyle adeta şov yaptı!

Pelin Öztekin bikinisiyle adeta şov yaptı!

Pelin Öztekin bikinisiyle adeta şov yaptı!

Pelin Öztekin bikinisiyle adeta şov yaptı!

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Pelin Öztekin Rasim Öztekin
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