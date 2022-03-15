Pelin Öztekin'in maç kavgası karakolda bitti! "Sen nasıl Galatasaraylısın hiç sevinmiyorsun"

Koyu Galatasaraylı Pelin Öztekin, 23 Ocak'ta oynanan Galatasaray- Trabzonspor maçına gitti.

NASIL GALATASARAYLISIN HİÇ SEVİNMİYORSUN

Locada arkadaşlarıyla birlikte maçı izledikleri sırada iddiaya göre yan locadaki iş insanı Osman A., Öztekin'in iş insanı arkadaşı Kerem Argüden'e "Sen nasıl Galatasaraylısın, hiç sevinmiyorsun" diye laf attı. Ağız dalaşı sürerken Osman A., Öztekin'in bulunduğu locayı bastı.

GÜVENLİK ARAYA GİRDİ

İddiaya göre Osman A., kavgayı ayırmaya çalışan Öztekin'e bağırarak saldırdı. Olay büyüyünce araya güvenlik girdi. Ardından taraflar karakola götürüldü.



ÖZTEKİN ŞİKAYETÇİ OLDU

Genç oyuncu, kendisine hakaret edip şiddet girişiminde bulunan Osman A.'dan şikayetçi oldu. Osman A. da Pelin Öztekin'in kendisine hakaret edip tehditte bulunduğunu söyledi. Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



