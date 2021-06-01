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Pelin Öztekin’in paylaşımı takipçilerini ikiye böldü! "Babanı kaybettin"

01.06.2021 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

153 kiloyken 93 kilo vererek 60'a düşen ve büyük bir değişim geçiren ünlü oyuncu Pelin Öztekin, tatil sezonunu açtı. Üç ay önce babası Rasim Öztekin'i kaybeden oyuncu Pelin Öztekin'in paylaşımı ise takipçilerini ikiye böldü.

Pelin Öztekin’in paylaşımı takipçilerini ikiye böldü! "Babanı kaybettin"

2014 yılında 153 kiloyken geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası 60 kiloya düşen Pelin Öztekin, 8 Mart’ta babası Rasim Öztekin’i kaybetmişti.

Babasının ardından büyük bir yıkım yaşayan Öztekin’in dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım takipçilerini ikiye böldü.

33 yaşındaki oyuncunun Instagram hesabından “Sezonum başladı” notuyla havuz içinden yaptığı paylaşımı kimi hayranları tarafından beğeni toplarken kimi takipçileri tarafından da eleştiri aldı.

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İşte yapılan yorumlardan bazıları:

93 kilo veren Pelin Öztekin'den bikinili paylaşım93 kilo veren Pelin Öztekin'den bikinili paylaşım
  • Yakın zamanda babanı kaybettin, bu paylaşım olmamış.
  • Her şeye rağmen hayat devam ediyor. Baban da hep mutlu olmanı isterdi.
  • Hiç yakıştıramadım ve hiç beğenmedim.
  • Kendi bileceği iş.
  • Hayır ne yapsın kız babasıyla birlikte mı ölsün rahat bırakın insanları ya, 7/24 ağlasın mı ağladığında babası gelecek mi?
  • Ne çabuk unutuldu da böyle pozlar veriyorsunuz!
  • Sen güçlü bir kadınsın ve ne yazık ki ruh hastalarıyla dolu bir ülkede, ünlü birisin. Şu saçma sapan yorumları da takma. Her şeye rağmen hayat devam ediyor ve baban da hep mutlu olmanı isterdi. Ona tekrar kavuşana kadar bir şekilde mutlu olmak zorundasın.
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Anahtar Kelimeler:
Pelin Öztekin Rasim Öztekin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Anası babası ölen ebedi yasa bürünecek diye bir olgumu var, yakınını kaybetmek kadar acı bir durum yok ama hayat devam ediyor. iş, güç, eğlence veya üzüntü yaşayan birey için bu olgular malesef ki olması gerekenler. eleştirenler neye göre eleştiriyor merak ettim.
bence bi sıkıntı yok

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