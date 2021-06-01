Pelin Öztekin’in paylaşımı takipçilerini ikiye böldü! "Babanı kaybettin"

2014 yılında 153 kiloyken geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası 60 kiloya düşen Pelin Öztekin, 8 Mart’ta babası Rasim Öztekin’i kaybetmişti.
Babasının ardından büyük bir yıkım yaşayan Öztekin’in dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım takipçilerini ikiye böldü.
33 yaşındaki oyuncunun Instagram hesabından “Sezonum başladı” notuyla havuz içinden yaptığı paylaşımı kimi hayranları tarafından beğeni toplarken kimi takipçileri tarafından da eleştiri aldı.
İşte yapılan yorumlardan bazıları:
- Yakın zamanda babanı kaybettin, bu paylaşım olmamış.
- Her şeye rağmen hayat devam ediyor. Baban da hep mutlu olmanı isterdi.
- Hiç yakıştıramadım ve hiç beğenmedim.
- Kendi bileceği iş.
- Hayır ne yapsın kız babasıyla birlikte mı ölsün rahat bırakın insanları ya, 7/24 ağlasın mı ağladığında babası gelecek mi?
- Ne çabuk unutuldu da böyle pozlar veriyorsunuz!
- Sen güçlü bir kadınsın ve ne yazık ki ruh hastalarıyla dolu bir ülkede, ünlü birisin. Şu saçma sapan yorumları da takma. Her şeye rağmen hayat devam ediyor ve baban da hep mutlu olmanı isterdi. Ona tekrar kavuşana kadar bir şekilde mutlu olmak zorundasın.
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