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Pelin Öztekin yeni imajıyla şaşırttı!

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 03.06.2019 12:05 | Son Güncelleme

Yıllar içerisinde verdiği 93 kilo ile bambaşka bir görüntüye kavuşan oyuncu Pelin öztekin, yeni saç stili ile şaşırttı.

Pelin Öztekin yeni imajıyla şaşırttı!
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Usta oyuncu Rasim Öztekin'in kendisi gibi oyuncu kızı Pelin Öztekin, BKM yapımı 'Çok Güzel Hareketler Bunlar'daki kilolu halini geride bırakmış ve 93 kilo vermişti.

Son hali ile bambaşka bir görüntü kazanan oyuncu, geçtiğimiz günlerde paylaştığı bikinili fotoğrafı ile adından söz ettirmişti. sosyal medya paylaşımları ile dikkat çeken Öztekin, bu sefer de yeni saç stili ile şaşırttı. Saçlarına rasta yapıp renklendiren ünlü oyuncu, o halini takipçileri ile paylaştı. Takipçilerinden olumlu yorumlar alan Öztekin, paylaşımına "Merhaba haziran, hoş geldin yaz!" notunu düştü.

İşte Pelin Öztekin'in yeni imajı:

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