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Pelin Yar'ın sevgilisi Berk Çiçekgil kimdir, kaç yaşında? Sosyal medya onu konuşuyor

05.09.2021 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tiktok uygulamasının fenomenlerinden Pelin Yar'ın sevgilisi Berk Çiçekgil'in kim olduğu ve hakkındaki bilgiler merak konusu oldu. 2020 baharında Tiktok uygulamasıyla tanışan ve büyük kitleler tarafından Berk Çiçekgil, kısa sürede yüksek kitlelere hitap etmeye başladı. Peki Pelin Yar'ın sevgilisi Berk Çiçekgil kimdir, kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

Pelin Yar'ın sevgilisi Berk Çiçekgil kimdir, kaç yaşında? Sosyal medya onu konuşuyor

Tiktok uygulamasının yıldızlarından Pelin Yar'ın sevgilisi Berk Çiçekgil'in kim olduğu merak ediliyor. Tiktok uygulamasıyla büyük kitleler tarafından Berk Çiçekgil, yoğun çalışmaları ile eğitmenlik kariyerini sürdürürken, 2020 baharında Tiktok uygulamasıyla tanışmıştır.

BERK ÇİÇEKGİL KİMDİR?

1 Eylül 2000 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Berk Çiçekgil, 1.77 boyunda ve 63 kilodur. Berk Çiçekgil, Başak burcudur. Anne adı Hacer baba adı Hasan olan Berk Çiçekgil'in aynı zamanda Sudenaz adında bir de kız kardeşi vardır. Berk Çiçekgil, Tiryaki Hasan Paşa İlkokulu'nda ilkokulu tamamladıktan sonra Orhan Gazi Ortaokulu'nda eğitimine devam etmiştir.

Daha sonra Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi'nde lise eğitimini tamamlayan Berk Çiçekgil, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde eğitimine devam etmektedir. Öğrenciliğinin yanı sıra, profesyonel dansçı ve dans eğitmeni olan Çiçekgil aynı zamanda influencer. Berk Çiçekgil'in Instagram'da 173 bin takipçisi ve Tiktok'ta 1,3 milyon abonesi bulunuyor.

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Berk Çiçekgil ilk defa 17 yaşındayken üniversite sınavına hazırlık döneminde 2Day Dance Academy’de Urban Dance branşında eğitim almaya başlamıştır. Çiçekgil, 2018 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümünü kazandığı sırada 2Day Dance Academy’de de asistan eğitmen olmuştur.

Dans eğitimi almaya başladığı sıralarda tanıştığı Pelin Yar ile 2,5 senedir güzel bir birlikteliğe sahip olmasının yanı sıra Pelin’de aynı akademi de Berk’ten hemen önce asistan eğitmenliğe yükseldiği için aynı tutkuyu paylaşıp aynı işle uğraşıyorlardı.

Yoğun çalışmaları ile eğitmenlik kariyerine devam ederken, 2020 baharında Tiktok uygulamasıyla tanışan Berk, kısa süre içerisinde yüksek kitlelere hitap etmeye başladı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
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