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Pençe-Kartal Operasyonu başladı! Akar ve komuta kademesi Harekat Merkezi'nde

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2020 00:20 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Pençe-Kartal Operasyonu'nun başladığını duyurdu. Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, Irak’ın kuzeyinde teröristlere ait hedeflere düzenlenen Pençe-Kartal Operasyonu’nu Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi’nden sevk ve idare ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe-Kartal Operasyonu başladı. Uçaklarımız teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor." ifadeleri kullanıldı.

AKAR HAREKAT MERKEZİNDE

Son zamanlarda terör örgütü PKK'nın karakol ve üs bölgelerine artan taciz ve saldırı teşebbüsleri üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Pençe-Kartal Operasyonu başlatıldı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklar tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında teröristlerce üs olarak kullanılan Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan ve Hakurk'taki terör yuvaları tek tek vuruluyor.

Operasyonu Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi’nden sevk ve idare ediyor.

MSB'DEN OPERASYON AÇIKLAMASI

Pençe - Kartal operasyonuyla ilgili açıklama yapan MSB şu ifadeleri kullandı:

"Son zamanlarda karakol ve üs bölgelerimize her geçen gün artan taciz, saldırı teşebbüsünde bulunan, böylece halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini tehdit eden PKK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini sağlamak maksadıyla uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda Irak’ın kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan ve Hakurk’taki terör yuvalarına hava harekâtı icra edilmektedir."

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ İBRAHİM KALIN: TERÖR YUVALARINI KURUTACAĞIZ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin güvenliği ve milletimizin huzuru için #PençeKartal Operasyonu başladı.
Nerede olursa olsun ülkemizin güvenliğini tehdit eden terör yuvalarını kurutacağız.
Terörizm ve destekçileri mutlaka kaybedecek. Rabbim ordumuzu muzaffer eylesin."

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Pençe-Kartal Operasyonu başladı. İnsanımıza, insanlığa ve ülkemize düşmanlık eden terörle mücadelemiz kesintisiz sürüyor."


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