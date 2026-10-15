Pencereniz su alıyorsa sorun fitilde olmayabilir! 5 olası neden

İşte pencerelerden su girmesine yol açan ve gözden kaçan 5 kritik neden:

1. SU TAHLİYE DELİKLERİNİN TIKANMASI

Pencere kasalarının alt profilinde yer alan ve içeri giren suyu dışarı tahliye etmekle görevli olan delikler, zamanla toz ve çamurla kaplanıyor. Tıkanan kanallar nedeniyle dışarı atılamayan yağmur suyu, kasada birikerek içeriye taşma yapıyor.

2. DIŞ CEPHE SİLİKONLARININ ÖMRÜNÜ TAMAMLAMASI

Pencere kasası ile dış duvarın birleştiği noktalara uygulanan izolasyon silikonları, güneş ve soğuk hava nedeniyle zamanla kuruyup çatlıyor. Bu çatlaklardan sızan sular, duvarın içinden ilerleyerek odalarda rutubet ve damlamaya sebep oluyor.

3. DENİZLİK (MERMER) EĞİMİNİN YANLIŞ VERİLMESİ

Pencerelerin alt kısmında bulunan mermerlerin eğiminin mutlaka dışarıya doğru olması gerekiyor. Hatalı işçilik nedeniyle içeriye doğru eğimli ya da tamamen düz bırakılan mermerler, yağmur suyunu doğrudan pencere kasasının altına davet ediyor.

4. KANAT AYARLARININ BOZULMASI VE KİLİT GEVŞEKLİĞİ

Zamanla sarkan veya ayarı bozulan pencere kanatları, kilitlendiği zaman bile kasaya tam olarak pres yapamıyor. Özellikle rüzgarlı havalarda baskı azaldığı için yağmur suyu gevşek kalan aralıklardan içeri sızıyor.

5. BİNA DIŞ CEPHESİNDEKİ KILCAL ÇATLAKLAR

Çoğu zaman pencereden geliyor gibi görünen suyun kaynağı aslında binanın dış cephesidir. Pencerenin üst veya yan duvarlarındaki sıva çatlaklarından giren yağmur suları, duvar betonunun içinden yol bularak pencere kenarlarından patlak veriyor.