Pencereniz su alıyorsa sorun fitilde olmayabilir! 5 olası neden

İşte pencerelerden su girmesine yol açan ve gözden kaçan 5 kritik neden:
Pencere kasalarının alt profilinde yer alan ve içeri giren suyu dışarı tahliye etmekle görevli olan delikler, zamanla toz ve çamurla kaplanıyor. Tıkanan kanallar nedeniyle dışarı atılamayan yağmur suyu, kasada birikerek içeriye taşma yapıyor.
Pencere kasası ile dış duvarın birleştiği noktalara uygulanan izolasyon silikonları, güneş ve soğuk hava nedeniyle zamanla kuruyup çatlıyor. Bu çatlaklardan sızan sular, duvarın içinden ilerleyerek odalarda rutubet ve damlamaya sebep oluyor.
Pencerelerin alt kısmında bulunan mermerlerin eğiminin mutlaka dışarıya doğru olması gerekiyor. Hatalı işçilik nedeniyle içeriye doğru eğimli ya da tamamen düz bırakılan mermerler, yağmur suyunu doğrudan pencere kasasının altına davet ediyor.
Zamanla sarkan veya ayarı bozulan pencere kanatları, kilitlendiği zaman bile kasaya tam olarak pres yapamıyor. Özellikle rüzgarlı havalarda baskı azaldığı için yağmur suyu gevşek kalan aralıklardan içeri sızıyor.
Çoğu zaman pencereden geliyor gibi görünen suyun kaynağı aslında binanın dış cephesidir. Pencerenin üst veya yan duvarlarındaki sıva çatlaklarından giren yağmur suları, duvar betonunun içinden yol bularak pencere kenarlarından patlak veriyor.
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