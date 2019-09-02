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Penelope Cruz Kırmızı Halı'ya damga vurdu

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 02.09.2019 11:56 | Son Güncelleme

Hollywood sinemasının İspanyol yıldızı Penelope Cruz, Wasp Network filminin 76. Venedik Film Festivali prömiyerinde kırmızı halının en dikkat çeke ismi oldu.

Penelopez Cruz, zerafeti ve güzelliğiyle bir kez daha kendine hayran bıraktı.

Penelope Cruz Venedik Film Festivali’nde kırmızı halıya damga vurdu

Penelopez Cruz, Hollywood’un en parlak yıldızlarından biri olduğunu katıldığı 76. Venedik Film Festivali galasında bir kez daha kanıtladı.
Başrolde yer aldığı Wasp Network filminin prömiyerine katılan 45 yaşındaki İspanyol oyuncu, kırmızı halı şıklığıyla göz doldurdu.
Beyaz şifonda ve tütülü beyaz elbisesi ve mücevherleriyle kırmızı halıya damga vuran Cruz’a basın büyük ilgi gösterdi.
Cruz, Ralph & Russo’nun Sonbahar 2019 koleksiyonundan elbisesini, Swarovski markasıyla işbirliğ sonucu hazırlanan Atelier Swarovski By Penélope Cruz koleksiyonundan mücevherlerle tamamladı.
Cruz, kırmızı halıda rol arkadaşları Edgar Ramirez, Gael Garcia Bernal, Wagner Moura ve Leonardo Sbaraglia ile birlikte poz verdi.
Yönetmen koltuğunda Fransız yönetmen Olivier Assayas’ın oturduğu gerilim türündeki casusluk filmi, Fernando Morais’in The Last Soldiers of the Cold War (Soğuk Savaş’ın Son Askerleri) kitabından uyarlandı.
Gerçek bir hikayeden uyarlanan film, Florida merkezli bir terörist ağına dahil olan Kübalı ajanları anlatıyor.
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Anahtar Kelimeler:
Penelope Cruz 76. Venedik Film Festivali

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