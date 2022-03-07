3 Mart itibarıyla izlenmeye başlanan Pera Palas'ta Gece Yarısı oldukça ses getirdi. Kısa zamanda dizinin 2. sezonu sorgulanmaya başlandı. Dizinin senaryosu Elif Usman tarafından kaleme alınırken yönetmenliği Emre Şahin'e ait. Dizinin yapımcısı ise Ömer Özgüner. Peki Pera Palas'ta Gece Yarısı 2. sezon var mı? Pera Palas'ta Gece Yarısı 2. sezon çekilecek mi? İşte ayrıntılar...

PERA PALAS'TA GECE YARISI 2. SEZON VAR MI?

8 bölümlük dizinin yayınlanmasının ardından 2. sezona dair yapım ekibinden henüz bir açıklama gelmedi. Halit rolüne hayat veren Selahattin Paşalı, Hazal Kaya ile bir iki sene daha görüşeceklerini söylemiş ve bu ifadeler dizinin 2. sezonun çekilme ihtimalinin olduğuna yorulmuştu.

PERA PALAS'TA GECE YARISI KONUSU NEDİR?

Dizi, Pera Palas Oteli hakkında yazı yazmakla görevlendirilen gazeteci Esra'nın üzerinden gidiyor. Esra rolüne Hazal Kaya hayat veriyor. Esra, yanlışlıkla tarihi odalardan birinin 1919 senesine açılan bir kapı olduğunu keşfeder. Bu kapıdan 1919'un İstanbul'una yolculuk yapar ve kendini, Mustafa Kemal Atatürk'e düzenlenen siyasi komplonun içinde bulur.

İstanbul'da kulüp sahibi Halit ile tanışan Esra, 1919 İstanbul'unun farklı olduğunu görür.

PERA PALAS'TA GECE YARISI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

•Hazal Kaya - Esra

•Selahattin Paşalı - Halit

•Engin Hepileri

•Tansu Biçer

•Hakan Dinçkol

•Ergun Metin

•Clare Louise Frost - Agatha Christie

•Jordan J Gallagher - Lover

•Yasemin Szawlowski - Sonia

•James Chalmers - George

•Ahmet Varlı

•Nergis Öztürk

•Murat Kılıç

