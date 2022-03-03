Pera Palas’ta Gece Yarısı dizisinin özel gösterimi yapıldı

Charles King’in aynı adlı romanından esinlenilerek hayata geçirilen Pera Palas’ta Gece Yarısı dizisi 3 Mart Perşembe günü Netflix'te izleyiciyle buluşuyor. 8 bölümden oluşan dizisinin özel gösterimi de dün akşam yapıldı.

Pera Palas Oteli’nde, misafirlerin kendilerine ayrılmış otel odalarinda eş zamanlı olarak ilk bölümü izleyerek başladığı gece, balo salonunda gerçekleşen kokteyl ile devam etti.



Aralarında moda, sanat ve eğlence dünyasından Ali Atay, Beyza Şekerci, Ece Yüksel, Enis Arıkan, İbrahim Selim, İpek Filiz Yazıcı, Melikşah Altuntaş, Meriç Aral, Serkan Cayoğlu, Selin Şekerci, Öykü Karayel, Özge Gürel gibi ünlü isimlerin de olduğu konuklar gece boyu dizinin dünyasından referansla hazırlanan sürprizleri deneyimledi.

PERA PALAS'TA GECE YARISI HAKKINDA

Netflix, yapımcılığını Karga Seven Pictures’ın, yönetmenliğini ise dizinin aynı zamanda yaratıcısı olan Emre Şahin’in Nisan Dağ ile birlikte üstlendiği Pera Palas’ta Gece Yarısı, Elif Usman tarafından kaleme alındı.

Başrollerini Hazal Kaya (Esra), Tansu Biçer (Ahmet), Selahattin Paşalı (Halit), Engin Hepileri (Reşat) ve Yasemin Szawloski’nin (Sonya) paylaştığı Pera Palas’ta Gece Yarısı’nın oyuncu kadrosunda aynı zamanda James Chalmers (George), Ahmet Varlı (Dimitri), Nergis Öztürk (Eleni), Murat Kılıç (Osman), Osman Albayrak (Naim Efendi) ve Ergun Metin (Fahrettin) yer alıyor.



Pera Palas’ta Gece Yarısı genç bir gazeteci olan Esra’nın İstanbul’daki efsanevi Pera Palas Oteli ile karşılaşmasını konu alıyor. Otel hakkında yazı yazmak üzere görevlendirilen Esra, yanlışlıkla 411 numaralı odanın 1919 yılına açılan bir kapı olduğunu keşfeder. Geçmişe doğru bir yolculuk yapar ve siyasi bir komplonun ortasına düşer. Artık Esra, kurnaz otel müdürü Ahmet ile birlikte tarihin akışını ve geleceğini korumak zorundadır. Ancak, Esra, İstanbul'un en çılgın kulübünün sahibi, yakışıklı ve gizemli Halit ile tanışır tanışmaz, 1919 İstanbul'unda hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını ve kimsenin aslında söylediği kişi olmadığını anlar.



