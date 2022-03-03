MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Pera Palas’ta Gece Yarısı dizisinin özel gösterimi yapıldı

Pera Palas’ta Gece Yarısı dizisinin özel gösterimi yapıldı

03.03.2022 02:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix’in yeni dizisi Pera Palas’ta Gece Yarısı’nın deneyimsel gösterimi Pera Palas Oteli’nde gerçekleşti. Geceye dizinin başrol oyuncuları Hazal Kaya, Selahattin Paşalı, Tansu Biçer ve Engin Hepileri’nin yanı sıra dizinin yaratıcısı, aynı zamanda yönetmeni Emre Şahin, yönetmenliği paylaşan Nisan Dağ Netflix Türkiye İçerik Direktörü Pelin Diştaş da katıldı.

Pera Palas’ta Gece Yarısı dizisinin özel gösterimi yapıldı

Charles King’in aynı adlı romanından esinlenilerek hayata geçirilen Pera Palas’ta Gece Yarısı dizisi 3 Mart Perşembe günü Netflix'te izleyiciyle buluşuyor. 8 bölümden oluşan dizisinin özel gösterimi de dün akşam yapıldı.

PP14

Pera Palas Oteli’nde, misafirlerin kendilerine ayrılmış otel odalarinda eş zamanlı olarak ilk bölümü izleyerek başladığı gece, balo salonunda gerçekleşen kokteyl ile devam etti.

PP12
Aralarında moda, sanat ve eğlence dünyasından Ali Atay, Beyza Şekerci, Ece Yüksel, Enis Arıkan, İbrahim Selim, İpek Filiz Yazıcı, Melikşah Altuntaş, Meriç Aral, Serkan Cayoğlu, Selin Şekerci, Öykü Karayel, Özge Gürel gibi ünlü isimlerin de olduğu konuklar gece boyu dizinin dünyasından referansla hazırlanan sürprizleri deneyimledi.

PP1

PERA PALAS'TA GECE YARISI HAKKINDA

Netflix, yapımcılığını Karga Seven Pictures’ın, yönetmenliğini ise dizinin aynı zamanda yaratıcısı olan Emre Şahin’in Nisan Dağ ile birlikte üstlendiği Pera Palas’ta Gece Yarısı, Elif Usman tarafından kaleme alındı.

PP1414

Başrollerini Hazal Kaya (Esra), Tansu Biçer (Ahmet), Selahattin Paşalı (Halit), Engin Hepileri (Reşat) ve Yasemin Szawloski’nin (Sonya) paylaştığı Pera Palas’ta Gece Yarısı’nın oyuncu kadrosunda aynı zamanda James Chalmers (George), Ahmet Varlı (Dimitri), Nergis Öztürk (Eleni), Murat Kılıç (Osman), Osman Albayrak (Naim Efendi) ve Ergun Metin (Fahrettin) yer alıyor.

PP112413
Pera Palas’ta Gece Yarısı genç bir gazeteci olan Esra’nın İstanbul’daki efsanevi Pera Palas Oteli ile karşılaşmasını konu alıyor. Otel hakkında yazı yazmak üzere görevlendirilen Esra, yanlışlıkla 411 numaralı odanın 1919 yılına açılan bir kapı olduğunu keşfeder. Geçmişe doğru bir yolculuk yapar ve siyasi bir komplonun ortasına düşer. Artık Esra, kurnaz otel müdürü Ahmet ile birlikte tarihin akışını ve geleceğini korumak zorundadır. Ancak, Esra, İstanbul'un en çılgın kulübünün sahibi, yakışıklı ve gizemli Halit ile tanışır tanışmaz, 1919 İstanbul'unda hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını ve kimsenin aslında söylediği kişi olmadığını anlar.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Usta oyuncu Aziz'le ekranlara dönüyor!Usta oyuncu Aziz'le ekranlara dönüyor!
Mastürbasyon sorusuna verdiği yanıt olay oldu!Mastürbasyon sorusuna verdiği yanıt olay oldu!
Cinsel tercihlerini değiştiriyorlarCinsel tercihlerini değiştiriyorlar
Anahtar Kelimeler:
Hazal Kaya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rusya nükleer kuvvetleri teyakkuza geçirmişti! Pentagon'dan dikkat çeken karar

Rusya nükleer kuvvetleri teyakkuza geçirmişti! Pentagon'dan dikkat çeken karar

EPGİS duyurdu! Benzin ve motorine dev zam

EPGİS duyurdu! Benzin ve motorine dev zam

Putin'in emri dünyayı alarma geçirdi! '1500'ü..."

Putin'in emri dünyayı alarma geçirdi! '1500'ü..."

Yeni imajı topa tutuldu! ''Ne yaptın kendine!''

Yeni imajı topa tutuldu! ''Ne yaptın kendine!''

Tüm Türkiye'nin beklediği haberi Bakan Koca duyurdu

Tüm Türkiye'nin beklediği haberi Bakan Koca duyurdu

Mastürbasyon sorusuna verdiği yanıt olay oldu!

Mastürbasyon sorusuna verdiği yanıt olay oldu!

İlginizi Çekebilir

Üzerine isporto döküp yakmıştı! Son halini görenler inanamadı

Üzerine isporto döküp yakmıştı! Son halini görenler inanamadı

Canlı yayında Putin’e küfür etti! Sunucu donup kaldı

Canlı yayında Putin’e küfür etti! Sunucu donup kaldı

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Migren ağrısına ilaçsız çözüm! Yapmanız gereken çok basit

Migren ağrısına ilaçsız çözüm! Yapmanız gereken çok basit

Kızı için TikTok açtı! Cepheden dans videolarını yayınladı

Kızı için TikTok açtı! Cepheden dans videolarını yayınladı

Evde hızlı kahvaltı hazırlamak isteyenler için günlük pratik öneriler

Evde hızlı kahvaltı hazırlamak isteyenler için günlük pratik öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.