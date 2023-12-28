MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses bir arada! Gözlerden uzak büyüttükleri kızları paylaştı

Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses bir arada! Gözlerden uzak büyüttükleri kızları paylaştı

28.12.2023 07:11 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkücü İbrahim Tatlıses ile Perihan Savaş, 1979'da 3 yıl süren bir evlilik yapmıştı. Yıllarca konuşulan evlilikten bir kızları olan çift yıllar sonra birlikte görüntülendi. Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses'in gözlerden uzak büyüttüğü kızları Zübeyde'nin paylaştığı poz gündem oldu.

Şimdilerde Dilek Taşı dizisinde Macide karakterine hayat veren Perihan Savaş bir dönem İbrahim Tatlıses ile birlikteydi. Çiftin 6 yıl süren bu aşkta Melek Zübeyde adından bir de kızlar oldu.

1

Perihan Savaş o dönem şiddet görmüş, bebeğine hamileyken aldatılmış ve bunu öğrendiğinde üzüntüden bebeğini düşürme tehlikesi yaşamıştı.

O dönemde gördüğü şiddetle de hatırlanan Savaş ve eski aşkı İbrahim Tatlıses buluştu.

sdsds
Çiftin kızı Zübeyde Melek'in paylaşımı gündem oldu. Zübeyde Melek, yıllar önce yollarını ayıran annesi Perihan Savaş ile babası İbrahim Tatlıses'in birlikte çekilen bir fotoğrafını paylaşınca sosyal medya bu pozu konuştu.

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Çok acayip sorular var" deyip anlatınca şoke etti! Armağan Çağlayan "Cinsel organ" mesajıyla şaştı kaldı"Çok acayip sorular var" deyip anlatınca şoke etti! Armağan Çağlayan "Cinsel organ" mesajıyla şaştı kaldı
Zehra Güneş annesiyle pozlarını paylaştı! "Dünyanın en güzel anne kızı"Zehra Güneş annesiyle pozlarını paylaştı! "Dünyanın en güzel anne kızı"
Aldatılma hikayesiyle şoke etti! "Ekmek bıçağını elime aldım"Aldatılma hikayesiyle şoke etti! "Ekmek bıçağını elime aldım"
Anahtar Kelimeler:
İbrahim Tatlıses karakteri
En Çok Okunan Haberler
1 Ocak’tan itibaren 5 yeni uygulama hayata geçiyor!

1 Ocak’tan itibaren 5 yeni uygulama hayata geçiyor!

Çok konuşulacak asgari ücret paylaşımı! "Hesap yaptım" diyerek tarih verdi

Çok konuşulacak asgari ücret paylaşımı! "Hesap yaptım" diyerek tarih verdi

Biden'dan operasyon sinyali! Mektup yazdı: 'ABD daha ileri adımlar atmaya hazırdır'

Biden'dan operasyon sinyali! Mektup yazdı: 'ABD daha ileri adımlar atmaya hazırdır'

Emekli maaşlarına asgari ücret zammı ayarı!

Emekli maaşlarına asgari ücret zammı ayarı!

Belediyeye kızdı yollara döşenen parke taşları kepçeyle söktü!

Belediyeye kızdı yollara döşenen parke taşları kepçeyle söktü!

Kıdem tazminatı tabanı 2024 yılı için belli oldu

Kıdem tazminatı tabanı 2024 yılı için belli oldu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Rahat, şık ve sıcacık bir kış geçirmek isteyenler için mont seçme rehberi

Rahat, şık ve sıcacık bir kış geçirmek isteyenler için mont seçme rehberi

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bu sezon mutlaka denemeniz gereken 5 trend 5 elbise!

Bu sezon mutlaka denemeniz gereken 5 trend 5 elbise!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.