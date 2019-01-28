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'Pes' dedirten olay! Çoğalsın diye bırakılan balıkları avladılar, soruşturma başlatıldı

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 28.01.2019 11:01 | Son Güncelleme

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde çoğalması için baraj göletine bırakılan balıkları avlamak için avcılar, 400 metrelik ağı suya bıraktılar. Ağa takılan 500 balığın 100 tanesi telef oldu. Diğer 400 balık yetkililer tarafından tekrar suya bırakıldı.

'Pes' dedirten olay! Çoğalsın diye bırakılan balıkları avladılar, soruşturma başlatıldı

Henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce Sulakyurt Barajında yaklaşık 400 metre uzunluğunda balık avlamak için ağ serildi. Ağa takılan 500 balığın 400 tanesi ağlardan kurtarılarak tekrara gölete bırakıldı.

4 yıldır baraj göletinde balık yetiştirmek için çaba gösteren Sulakyurt halkı avcılara tepki gösterdi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

100 BALIK TELEF OLDU

Sulakyurt Belediye Başkanı İsmail Bildik yaptığı açıklamada, “İlçemizde son yıllarda oluşturulan sulama barajında balık yetişmesi için 4 yıldır emek veriyoruz. Yıllardır çoğalmaları için yavru balıkları suya bıraktık.

Bugün yaşananlar hepimizi çok üzdü. Göle 400 metre uzunluğunda ağ sermişler. Jandarma ekiplerimizle hemen müdahale ettik ve ağlara takılan 500 balığın 400 tanesini kurtararak tekrar gölete bıraktık. 100 balık ise telef oldu" dedi.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
kırıkkale sulakyurt balık avı

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
görgüsüzler, cadde görmemişler, hırsızlar, yobaz at kafalı cahiller. at oltanı tut balığını, ne akla hizmet okadar balığı yakalamaya çalışıyorsun? o kadar ağ satın almaya kalk binlerce lira, ihtiyaç için değil zarar vermek için doğaya zarar veren bu kanı beş para etmezler, vatandaşlıktan çıkarılıp suriyeye öncü birlik olarak ağları ile gönderilmeli. o zaman tutarlar balığın iyisini. zekasızlar sizi
Bu doymazlık bizi daha ne felaketlere sürükleyecek bakalım. Yazıklar olsun insanlığınıza sizin!
yazık
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