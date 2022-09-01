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Pes dedirtti! Balayından dönüş yolunda taciz skandalı

01.09.2022 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'den yeni evli bir tüccarın balayında dönmek üzere bindiği Hawaii'den Heathrow'a hareket eden dönüş uçuşunda uyuyan bir kadın öğrenciyi 2 saat boyunca taciz ettiği iddia edildi. Robert Van Der Bergh, suçlamaları reddetti ancak olaya ilişkin duruşmaların hala devam ettiği bildirildi.

Pes dedirtti! Balayından dönüş yolunda taciz skandalı

İngiltere, Londra'da yaşayan 37 yaşındaki Robert Van Der Bergh ve yeni evlendiği eşi ayrı uçaklarla dönüyorlardı. Yolculuk esnasında genç bir kadının yanında seyahat eden Robert'ın, uyurken battaniyenin altından elini uzatıp kadının uyluklarına dokunduğu iddia edildi. Ancak Van Den Bergh, suçlamaları reddetti.

ŞİDDETİ ARTINCA UYANDI

Tacize uğrayan genç kadın mahkemede, hareketleri daha kasıtlı ve güçlü hale gelince ne olduğunu fark edip uyandığını anlattı. Genç kadın, bir süre aralarına yastık koyarak durumu idare ettiğini, ancak daha sonra Robert tuvalete gitmek için kalktığında kabin görevlisine yerini değiştirmek istediğini söylediğini açıkladı.

REDDETTİ

duruşma

Uçak Londra'ya varır varmaz tutuklanan Van Den Bergh, suçlamaları reddetti ve Ekonomi sınıfı koltuklarda mesafeyi korumanın zor olduğuna dikkat çekti. Genç adam, bu denli büyük bir şeyi asla yapmadığını ve yapmayacağını belirtti. Olaya ilişkin duruşma ise hala devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere taciz
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