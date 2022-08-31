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TikTok’ta adım hızla popüler oldu! Gönderilen spermlerden aksesuar yaparak servet kazanıyor

31.08.2022 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada kullanıcılar arasında adeta her gün yeni bir trend popüler oluyor. TikTok’ta popüler olan son trende göre insanlar partnerlerinin spermlerinden oluşturulan aksesuarları takıyorlar. Trend hızla yayılırken akımın öncüleri arasında gösterilen heykeltıraş Amanda Booth kazancıyla dudak uçuklattı.

Heykeltıraş Amanda Booth TikTok’ta “jizzy mücevher” adını verdiği bir koleksiyonu takipçilerinin beğenisine sundu. Kişiye özel olarak tasarlanan takılar sosyal medyada kısa sürede bir akıma dönüştü. Booth kendi TikTok hesabından yaptığı paylaşımda sperm dışında cenaze külleri ve anne sütüyle oluşturduğu takıların yapım aşamasını paylaştı.

HER ŞEY BİR ŞAKAYLA BAŞLADI

Heykel yaptığı sıralarda malzemeleri sakladığı odanın meni gibi koktuğunu dile getiren sosyal medya paylaşımın sonrasında Booth, bu fikrini yeni bir iş koluna çevirmeye karar verdi. Takipçilerinden numune örnekleri toplayan Booth kişiye özel üretimler yapmaya başladı. İlk olarak kendi işinin sperm örneklerinden üretim yaptığını ve olayı derinlemesine araştırdığını ifade eden Booth ilginç iş kolu sayesinde bir servet kazanıyor.
Ürünlerin üretim aşamasını gösterdiği bir paylaşım yapan Booth, ilk olarak mavi lateks eldivenleriyle buz dolabını açarken görüldü. Ardından ise kilitli şeffaf bir torba içindeki sperm örneklerini hazırladıkları kalıplara döktüğü ve onları kurttuğu aşamaya geçti. Sonraki adımda ise toz halinde getirdiği spermlerden boncuklar üreterek bir kolye yaptı.
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Anahtar Kelimeler:
sperm tiktok
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