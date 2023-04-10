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Peş peşe nasıl yazılır, peş peşe yazımı nasıl olmalıdır? Peş peşe ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

22.03.2023 22:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe, dil bilgisi ve kelime sayısı açısından oldukça zengin bir dildir. Dilimizi doğru bir şekilde kullanabilmek için kullandığımız kelimelerin doğru yazımı büyük önem taşımaktadır. Yazım yanlışı yapmadan kelimeleri doğru biçimde yazmak hem anlam açısından hem görsel olarak önemlidir. Özellikle art arda yazılan kelimelerde yazım yanlışları ile çok daha sık karşılaşılmaktadır. Peş peşe nasıl yazılır?

Peş peşe nasıl yazılır, peş peşe yazımı nasıl olmalıdır? Peş peşe ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Tarih boyunca toplumlar birbirleri ile etkileşimde bulunmuşlardır. Toplumlar bu etkileşim sonucunda kültürel ve dil yapısı yönünden birbirini etkiler. Toplumlarda dil ve kültür açısından meydana gelen benzerlikler bu sebeptendir. Dilimiz, farklı dillerle etkileşim halinde olmuştur. Dilimiz farklı kökenli kelimeler yönünden oldukça zengindir. Yazım yanlışları bu noktada kendini göstermektedir. Kelimelerin yanlış yazımı, art arda yazılan kelimelerin yanlış yazılması durumunda yazım yanlışları baş gösterir. Yazılı anlatım sırasında, peş peşe kelimesinin yazımı doğru olmadığı takdirde yazım yanlışına sebebiyet verecektir. Peş peşe sözcüğü art arda yazılan bir kelime olarak doğru yazılmalıdır.

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Peş peşe nasıl yazılır?

Dilimizde art arda yazılan kelime grupları bulunmaktadır. Bu kelimelerin bitişik ya da ayrı yazılma durumları vardır. Yazım yanlışına sebebiyet vermemek için art arda gelen kelimelerin nasıl yazılması gerektiği bilinmelidir. Peş peşe sözcüğü de yazımı öğrenilmek istenen bir kelimedir. Peş peşe TDK’ye göre art arda anlamına gelmektedir. İkileme şeklinde yazılan bu kelime ayrı yazılır. Peş peşe yazımı doğru olarak şöyle olmalıdır:

  • Peş peşe
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Peş peşe ayrı mı yazılır?

İkileme şeklinde olan kelimelerin yazımı farklılık gösterebilmektedir. Türkçe’de bazı ikilemeler ayrı yazılırken bazı ikilemeler ayrı yazılmaktadır. Yazılı anlatımda doğru bir anlatım sağlamak için yazım yanlışlarından kaçınmak gerekir. Peş peşe doğru yazılışı ayrı olmalıdır. Peş peşe sözcüğü mutlaka ayrı olarak yazılmalıdır. "Peş peşe bitişik mi yazılır?" sorusu için şu cevabı verebiliriz: Yazılı anlatımda doğru yazımı sağlayabilmek için peş peşe sözcüğünü ayrı yazmak gerekir. Kelimenin bitişik yazılması halinde yazım yanlışı oluşacaktır.

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