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Peşin zıt anlamlısı nedir? Peşin kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

24.01.2023 19:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sözcüklerin yakın-uzak ve eş-zıt anlamlıları mutlaka öğrenilmesi gereken bilgilerdendir. Nitekim bir sözcüğün farklı anlam ilişkileri içerisinde olduğu kelimeler öğrenildiği zaman yazılı dili veya konuşma dilini doğru bir şekilde kullanma kabiliyeti de pekişir. Zıt anlamlı sözcükler de birbiri ile karşıt olan anlamları temsil eder. Bu bağlamda ticaret alanında yaygın olarak kullanılan peşin sözcüğünün zıt anlamlısına da değinilmesi gerekir. Peki, peşinin karşıt anlamlısı nedir?

Peşin zıt anlamlısı nedir? Peşin kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Herhangi bir sözcüğün anlamının tam olarak karşıt anlamında kullanılan bir sözcük varsa bu iki kelime zıt anlamlıdır. Yani zıt anlamlı sözcükler, birbiri ile tam tersi olan anlamlarda kullanılabilir. Peşin sözcüğü de gerek günlük yaşamda alışveriş yapılırken gerek ise ticaret alanında farklı durumlarda sıklıkla cümle içerisinde kullanılır. Bu nedenle temel anlamı "alınan şeyin tesliminden önce veya teslimiyle birlikte ödenmesi" olan peşin kelimesinin zıt anlamı da mutlaka açıklanmalıdır.

Erken zıt anlamlısı nedir? Erken zıt anlamlısı nedir?

Peşinin zıt anlamlısı nedir?

Alışveriş yapılırken günlük yaşamda da yaygın olarak cümle içerisinde kullanılan peşin sözcüğü, alınan şeyin ücretinin anında ödenmesidir. Kişiye çalışmadan verilen aylık veya ücret de peşin olarak nitelendirilir. Bu bağlamda peşin sözcüğünün cümle içerisinde genelde sıfat olarak kullanıldığı söylenebilir. Ancak peşin zıt anlamlısı açıklanmadan önce bu sözcüğün diğer anlamlarına da değinilmelidir.

Yine peşin sözcüğünün isim olarak kullanıldığı durumlar da vardır. Ekonomi alanında isim olarak kullanılan peşin sözcüğünün bu bağlamdaki anlamı ise toptancıdan bir malı yüksek miktarda veresiye alıp daha sonra değerinden aşağıya peşin olarak satmaktır. Bu kapsamda peşin sözcüğünün spot kelimesi yerine kullanılabildiği de belirtilebilir. Son olarak peşin sözcüğünün zarf konumunda ise önceden ve daha önce anlamlarında da kullanılabildiği hatırlatılmalıdır. TDK tarafından belirtilen bütün anlamları açıklanan peşin kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük şudur:

  • Veresiye

Yukarıda belirtilen ve peşinin zıt anlamlısı olan veresiye sözcüğün TDK kapsamındaki tanımı ise "karşılığı sonradan ödenmek üzere" şeklindedir. Dolayısıyla alışveriş anında bir malın karşılığının hemen ödenmemesine veresiye denilir.

En zıt anlamlısı nedir? En zıt anlamlısı nedir?

Peşinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Bir malın ücretinin anında ödenmemesi yani bir malın sonradan ödenmek üzere satın alınması veresiye olarak bilinir. Ticaret alanında yaygın olarak kullanılan peşin kelimesinin zıt anlamı olan veresiye kelimesiyle ilgili örnek cümleler:

  • Bu ay aldığım maaş yeterli gelmediği için bozulan elektrik süpürgeyi bir tanıdığımızın mağazasından veresiye satın aldım.
  • Artan enflasyonun bir sonucu olarak veresiye alışveriş bir hayli yaygınlaştı.
  • Herhangi bir yetkili şubeden beğendiğin akıllı telefonu veresiye satın alman mümkün değil.
  • Mahallenin bakkalı veresiye sattığı ürünler yüzünden bu ay açık vermiş.
  • Uzun süredir veresiye alışveriş yaptığı toptancıya olan ödemeleri boyunu aşmaya başladı.
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