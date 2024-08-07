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  4. Petek Dinçöz'ün annesi yüzünü gerdirmişti! Esra Süay Toğuş'un son halini doktoru paylaştı... "Ben eski beni unuttum"

Petek Dinçöz'ün annesi yüzünü gerdirmişti! Esra Süay Toğuş'un son halini doktoru paylaştı... "Ben eski beni unuttum"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
07.08.2024 14:23
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Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz'ün annesi Esra Süay Toğuş bir süre önce yüz gerdirme ameliyatı olmuştu. Toğuş'un son görüntüsünü doktoru paylaştı. Petek Dinçöz'ün annesi paylaşımında "Ben eski beni unuttum" dedi.

MYNET- Bir çocuğunun babası Serkan Kodaloğlu ile evliliğini bitirdikten sonra çocuklu aşkı Nida Büyükbayrakdar ile evlenerek sahnelere dönen Petek Dinçöz bu sefer de annesiyle gündeme geldi.

Yeniden sahnelere dönen Petek Dinçöz’ün annesi Esra Süay Toğuş, gençleşmek için harekete geçmiş ve estetik operasyon için doktorunun kapısını çalmıştı.

Petek Dinçöz doktoru arayarak "Canım annemi size emanet etmek istiyorum. Annem zamanla yıprandı ve eski güzelliğini arıyor, onun mutlu olmasını ve kendini iyi hissetmesini istiyorum" dedi.

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Petek Dinçöz'ün yüz gerdirme operasyonu ameliyat masasına yatan annesi Esra Süay Toğuş istediği hale geldi. "Yüzümdeki üzgün bakışın geçmesini istiyorum" diyerek dikkat çeken ünlü ismin annesinin son hali ortaya çıktı.

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Esra Süay Toğuş'un son halini doktoru paylaştı. Paylaşımda konuşan ünlü ismin annesi "Ben eski beni unuttum, yeni Esra'yı seviyorum" dedi.

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Petek Dinçöz
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