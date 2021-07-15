Peynir sevenleri hayran bırakacak bir lezzet! Yunan mutfağının vazgeçilmez tadı: Kefalotiri Saganaki

Sadece üç malzemeyle ve 10 dakikadan daha kısa bir sürede basit bir şekilde hazır olan geleneksel Yunan kefalotiri saganaki tarifine hazır mısınız?

SAGANAKİ MALZEMELERİ

2 su bardağı un

1 su bardağı zeytinyağı

4-5 dilim peynir

SAGANAKİ NASIL HAZIRLANIR?

Peynirin yüzeyini soğuk suyla kaplayın. Bunun için bir kase soğuk suya batırabilirsiniz ya da akan bir sudan geçirebilirsiniz. Suyla ıslatılan peyniri un dolu kaseye batırın. Ardından ise sallayarak unun fazlalığını alın. Orta ısıya kadar ısıtılmış zeytinyağlı bir tavada kızartın. Her iki tarafında altın rengi olması için ters çevirmeyi unutmayın. Soğuduğunda sertleşeceği için saganakiyi hemen servis edin.

SAGANAKİ YAPIMININ PÜF NOKTALARI

Yunanistan’da bu lezzet için saganaki ifadesi kullanılıyor. Saganaki yapmak için kullanılacak olan peynirin doğru bir şekilde seçilmesi gerekiyor. Geleneksel bir lezzete erişmek için graviera , kefalograviera ve kefalotyri kullanabilirsiniz. Hepsi hafif ceviz tadı olan orta sertlikte sarı peynirlerdir. Geleneksel Yunan peynirlerini bulamazsanız, peynirin ısıya iyi dayanacak kadar sert olmasının ve kızartılırken tamamen erimemesinin özellikle önemli olduğunu unutmayın. Bunun için Kıbrıs hellimi tercih edebilirsiniz.



