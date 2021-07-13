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Her gün süzme peynir yerseniz vücudunuzda ne olur?

13.07.2021 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süzme peynirin sağlıklı beslenmenin bir numaralı gıda ürünü olduğunu bilmeyen yoktur. Kemikleri güçlendirmenin yanında tam bir şifa deposu olan süzme peynir, metabolizmayı iyileştirirken kan şekeri seviyesini de normalde tutuyor. Peki her gün süzme peynir yerseniz vücudunuzda nasıl değişiklikler olur?

Her gün süzme peynir yerseniz vücudunuzda ne olur?

İnek, keçi ya da manda sütünden yapılan süzme peynirler aromatik lezzetleriyle kahvaltı sofralarının vazgeçilmezidir. Süzme peynir, içerdiği protein oranı sayesinde spor yapan kişilerin rahatlıkla tüketebileceği bir süt ürünüdür. İçeriğinde yüksek oranda bulunan kalsiyum ve fosfor gibi mineraller sayesinde kemik gelişiminde de önemli bir yere sahiptir.

METABOLİZMAYI HIZLANDIRIR

Süzme peynirde bol miktarda bulunan B vitaminleri metabolizmayı normalleştirir. B12 vitamini beynin etkinliğini arttırır ve vücudun demiri daha iyi sindirmesine yardımcı olur. Riboflavin karbonhidratları enerjiye dönüştürür ve pantotenik asit vücuttaki proteinlerin, yağların, karbonhidratların ve amino asitlerin metabolizmasını geliştirir.

KASLARI ŞEKİLLENDİRİR

Süzme peynir, yavaş sindirilen ve kas ağırlığını artırmaya yardımcı olan kazein adı verilen bir protein içerir . Birçok sporcunun uyumadan önce süzme peynir yemesinin nedeni amino asitlerin kana girmesini sağlamaktır. Ayrıca süzme peynir, uzun süre tok ve enerjik hissetmenizi sağlar. Tavsiye edilen günlük protein miktarını içerdiğinden vejetaryenler için de harikadır.

KİLO VERMEYİ KOLAYLAŞTIRIR

2015 yılında yapılan bir çalışmada , düzenli olarak zor egzersizler yapmasanız bile süzme peynirin kilo vermenize yardımcı olabileceği bulundu. Araştırma kapsamına alınan gruplar içinde fazla kilolu olanlar, düşük kalorili diyet yapanlar ve herhangi bir fiziksel egzersiz yapmadan düzenli olarak süzme peynir yiyenler ve aynı diyeti uygulayan ancak fiziksel egzersiz de yapan kişiler vardı. Deney grubunun üyeleri kilo vermeyi başardı. Bu nedenle, kilo vermeyi hayal ediyorsanız ve spor salonu için yeterli zamanınız yoksa, diyetinize süzme peynir ekleyin.

KADIN ÜREME SAĞLIĞINI GELİŞTİRİR

Süt ürünleri, özellikle süzme peynir, protein, kalsiyum ve D vitamini açısından zengindir. Düzenli olarak süzme peynir yemek, menstrüasyonu stabilize etmeye yardımcı olduğu ve hormonları dengede tuttuğu için kadın sağlığı için önemlidir. Düzenli olarak süzme peynir yemek meme kanseri riskini bile azaltabilir. 16 yıllık bir çalışma , menopoz öncesi kadınlarda yüksek düzeyde D vitamini ve kalsiyumun meme kanseri geliştirme riskini azaltmaya yardımcı olduğunu kanıtladı.

KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİR

Kalsiyum açısından zengin ürünlerin tüketilmesi kemik ve diş sağlığı için önemlidir. Süzme peynir, günlük önerilen kalsiyum miktarının %28'ini içerir . Ayrıca metabolizma ve kemik dokusunun kalınlığı üzerinde de olumlu bir etkisi vardır.

KAN ŞEKERİ SEVİYESİNİ SABİT TUTAR

Süzme peynir , kan şekeri seviyelerini normal tutan magnezyum içerir . Vücudun hastalıkla savaşmasına yardımcı olduğu ve etkisini en aza indirdiği için tip II diyabet hastaları için çok faydalıdır. Her gün süzme peynir yerseniz, yağ içeriğini dikkate almalısınız.

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