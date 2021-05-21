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Peynirli dokusu ve yumuşacık kıvamıyla San Sebastian’ın rakibi Adını Sen Koy tatlısını evde yapabilirsiniz

Seray Üstün Seray Üstün
21.05.2021 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

San Sebastian Cheesecake, kısa zamanda popülerleşen tariflerden biri halini aldı. Az malzemeyle hazırlanmasına rağmen kıvamını tutturmak oldukça zor olan bu lezzete yeni bir rakip geldi. İçerisindeki krema ve beyaz çikolatanın muhteşem uyumundan doğan Adını Sen Koy tatlısını kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

Son zamanların popüler tatlısı olan San Sebastian tarifi; warm cheesecake, La Vina cheesecake ve bask burnt cheesecake isimleriyle de biliniyor. İtalya’nın bu popüler lezzetine yakın bir tarifi sizler için hazırladık. San Sebastian’ın kıvamını tutturmakta zorlanıyorsanız, beyaz çikolatanın lezzetiyle bezen Adını Sen Koy tatlısı tam size göre!

ADINI SEN KOY TATLISI MALZEMELERİ

  • 120 gram beyaz çikolata
  • 120 gram krem peynir
  • 3 adet yumurta
  • 1 avuç Antep fıstığı

ADINI SEY KOY TATLISI YAPIMI

  • Derin bir kabın içinde beyaz çikolatayı benmari yöntemiyle eritin. (Bu noktada çikolatanın içerisinde bir damla dahi olsa su girmesini mutlaka engelleyin.)
  • Çikolata eridikten sonra içerisine krem peyniri ekleyin ve karıştırmaya başlayın. Karıştırma işlemi sırasında beyaz çikolata ve krem peynirin tam olarak buluşması için benmari üzerinde işlemi sürdürün.
  • Çikolata ve peynirden oluşan karışıma 3 adet yumurtanın sarısını ekleyin. Bu sefer çırpma teliyle karıştırın.
  • Ayrı bir derin kasede 3 adet yumurtanın beyazını kar haline gelene kadar mikserle çırpın.
  • Kar haline gelen yumurta beyazlarını çikolatalı karışıma yavaşça ekleyin. Bu aşamada aşağıdan yukarıya doğru karışımın hava almasını sağlayacak şekilde kıvamını homojenleştirin.
  • Yüzeyine yağlı kağıt serili bir cam borcama karşımı dökün. 170 derecelik önceden ısıtılan fırında 20 dakika boyunca pişirin.
  • Fırından çıkan tatlının üzerine öğütülen Antep fıstığını serpin ve rulo haline getirin. Servis aşamasında ise eritilmiş beyaz çikolata dökebilirsiniz. Afiyet olsun
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