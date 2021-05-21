Peynirli dokusu ve yumuşacık kıvamıyla San Sebastian’ın rakibi Adını Sen Koy tatlısını evde yapabilirsiniz

Son zamanların popüler tatlısı olan San Sebastian tarifi; warm cheesecake, La Vina cheesecake ve bask burnt cheesecake isimleriyle de biliniyor. İtalya’nın bu popüler lezzetine yakın bir tarifi sizler için hazırladık. San Sebastian’ın kıvamını tutturmakta zorlanıyorsanız, beyaz çikolatanın lezzetiyle bezen Adını Sen Koy tatlısı tam size göre!

ADINI SEN KOY TATLISI MALZEMELERİ

120 gram beyaz çikolata

120 gram krem peynir

3 adet yumurta

1 avuç Antep fıstığı

ADINI SEY KOY TATLISI YAPIMI

Derin bir kabın içinde beyaz çikolatayı benmari yöntemiyle eritin. (Bu noktada çikolatanın içerisinde bir damla dahi olsa su girmesini mutlaka engelleyin.)

Çikolata eridikten sonra içerisine krem peyniri ekleyin ve karıştırmaya başlayın. Karıştırma işlemi sırasında beyaz çikolata ve krem peynirin tam olarak buluşması için benmari üzerinde işlemi sürdürün.

Çikolata ve peynirden oluşan karışıma 3 adet yumurtanın sarısını ekleyin. Bu sefer çırpma teliyle karıştırın.

Ayrı bir derin kasede 3 adet yumurtanın beyazını kar haline gelene kadar mikserle çırpın.

Kar haline gelen yumurta beyazlarını çikolatalı karışıma yavaşça ekleyin. Bu aşamada aşağıdan yukarıya doğru karışımın hava almasını sağlayacak şekilde kıvamını homojenleştirin.

Yüzeyine yağlı kağıt serili bir cam borcama karşımı dökün. 170 derecelik önceden ısıtılan fırında 20 dakika boyunca pişirin.

Fırından çıkan tatlının üzerine öğütülen Antep fıstığını serpin ve rulo haline getirin. Servis aşamasında ise eritilmiş beyaz çikolata dökebilirsiniz. Afiyet olsun



