Peynirsiz kuymak tarifi (Artvin yöresi): Sadece 3 malzemeli enfes bir lezzet!

Peynirsiz kuymak olur mu derseniz size lezzetli bir evet cevabı verebiliriz. Kaymak kullanarak hazırladığımız 3 malzemeli peynirsiz kuymak tarifi, denemeniz gereken bir lezzet diye düşünüyoruz. Detayları için yazımızı okumaya devam edebilirsiniz...
200 gram kuymak
Bir çay bardağı su
3 yemek kaşığı mısır unu
Tuz
İlk olarak kuymağı orta ateşte tencerede eritin. Tamamen eridikten sonra üzerine unu ilave edin ve hızlı bir şekilde karıştırın.
Tuzu da tencereye kattıktan sonra unu eritene kadar pişirin. Ardından suyunu ilave edin. Ancak suyu yavaş bir şekilde eklemeye özen gösterin ve bir yandan da karıştırın. Yaklaşık 5 dakika sonra peynirsiz kuymak tarifiniz hazır.
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