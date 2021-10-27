Pezik turşusu nasıl yapılır? Pezik turşusunun malzemeleri ve tarifi...

Sivas mutfağının sevilen lezzetlerinden biri olarak bilinen Pezik turşusunun tarifi araştırılıyor. Pezik turşusunun bağışıklığı güçlendirdiği ve pek çok hastalığa iyi geldiği biliniyor. Peki Pezik turşusu nasıl yapılır?

PEZİK TURŞUSU NASIL YAPILIR?

PEZİK TURŞUSU MALZEMELERİ

Yarım kg pancar (Dallarıyla beraber)

Haşlamak için yeterince su

Yarım çay bardağı sirke

8 diş sarımsak

Limon suyu

1 yemek kaşığı kayatuzu

Su

PEZİK TURŞUSU TARİFİ

İlk olarak pancarlar yapraklarından kesilir, bu arada şeker pancarı olmayacak kök kısmı kesilir tam dibinden kesilir, dipteki dalların bütünlüğü bozulmaz.

Su tencerede kaynatılır, pancar dalları eklenir ve sonra yarım limonun suyu sıkılır.

Yumuşayıncaya dek haşlanır ve soğuk suya alınır. Daha sonra suyu süzülür. Birazda sulu kalır.

Üzerine sarımsak ve sirke artı 1 yemek kaşığı kadar kayatuzu eklenir, kavanoza alınır.

Üzerini geçmek koşuluyla su eklenir sıkıca kapak kapatılır.

1 hafta sonra yenmeye hazır hale gelecektir. Turşunuzu dolapta ya da serin bir yerde saklayabilirsiniz. Afiyet olsun.

