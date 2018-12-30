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Philippe Senderos tatil için Giresun Kümbet Yaylası'nda

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 30.12.2018 20:02 | Son Güncelleme

İsviçreli milli futbolcu Philippe Senderos, hafta sonu tatili için Giresun Kümbet Yaylası'na geldi. Dağ evinde kalan ünlü futbolcu, Liverpool’un Arsenal’i 5-1 mağlup ettiği maçı da takip etmeyi ihmal etmedi.

Philippe Senderos tatil için Giresun Kümbet Yaylası'nda

Hafta sonu yakın arkadaşlarıyla birlikte Giresun Kümbet Yaylasına gelerek dağ evinde kalan Philippe Senderos, Giresun yaylalarında tatilin tadını çıkardı.

Senderos

Futbola Servette alt yapısında başlayan Philippe Senderos kariyeri boyunca; Servette, Arsenal, Milan, Everton, Fulham, Valencia, Aston Villa, Grasshopper, Glasgow Rangers ve Houston Dynamo takımlarının formalarını giydi. En son Amerika Birleşik Devletleri’nde Houston Dynamo forması giyen Philippe Senderos’un kulübüyle olan sözleşmesi pazartesi günü bitiyor.

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Philippe Senderos Giresun Kümbet Yaylası

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