Philippe Senderos tatil için Giresun Kümbet Yaylası'nda

Hafta sonu yakın arkadaşlarıyla birlikte Giresun Kümbet Yaylasına gelerek dağ evinde kalan Philippe Senderos, Giresun yaylalarında tatilin tadını çıkardı.

Futbola Servette alt yapısında başlayan Philippe Senderos kariyeri boyunca; Servette, Arsenal, Milan, Everton, Fulham, Valencia, Aston Villa, Grasshopper, Glasgow Rangers ve Houston Dynamo takımlarının formalarını giydi. En son Amerika Birleşik Devletleri’nde Houston Dynamo forması giyen Philippe Senderos’un kulübüyle olan sözleşmesi pazartesi günü bitiyor.

