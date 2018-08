Phillip Cocu: Ayağa kalkmak zorundayız!

Cocu, Giuliano Victor de Paula ile Josef de Souza'nın başka takımlara transfer olduğunun hatırlatılması üzerine şunları kaydetti:

"Yeni oyuncular gelecek, bazıları da geldi ama henüz bizimle antrenman yapamadılar. Bu durum önümüzdeki hafta da devam edecek. Ama umuyorum kısa zamanda sezonu tamamlayacağımız kadroya ulaşacağız. Ayrılan oyuncuların tabii ki etkisi vardır ama bu oyuncu kalitesi anlamında bir etki değildir. Takım içerisinde bir etkidir. Giuliano ve Josef önemli oyunculardı ama bu akşamki mağlubiyetin bahanesi değil."

Evkur Yeni Malatyaspor maçına göre ofansif olarak daha iyi bir performans ortaya koyduklarını aktaran Cocu, şunları söyledi:

"Hücuma çıkıyorsanız arkada ne bıraktığınızı mutlaka bilmelisiniz. Topu kaybedeceğiniz an her an gelebilir. Yediğimiz gol berabere kalmamamıza neden oldu. Eljif ve bir oyuncumuz ceza sahasının önündeler, topu kazanacağımız net değil ama 'biz topu kazanırız' düşüncesiyle öne doğru hamle yapıyorlar ama topu kazanamıyoruz. Topu alıyorlar ve golü atıyorlar. Bazı düzenlemeleri yapmamız gerekiyor. Beklerimiz geçen haftadan çok daha iyi performans sergilediler."