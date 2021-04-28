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Physical dizisinden ilk fragman geldi

28.04.2021 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rose Byrne’ın başrolünü üstlendiği Apple TV Plus yapımı Physical dizisinden ilk fragman yayınlandı. 80’li yıllarda geçen dizi kendi halinde bir ev kadınının fitness uzmanına dönüşme hikayesini konu alacak.

Apple TV Plus'ın yeni dizisi Physical'ın beklenen fragmanı nihayet yayınlandı. Mrs. America, Like a Boss, Annie gibi yapımlarda boy gösteren deneyimli oyuncu Rose Byrne’ın başrolünü üstlendiği Physical, kendi halinde bir ev kadınının fitness uzmanına dönüşme hikayesini konu alacak.

PHYSİCAL KONUSU

41 yaşındaki oyuncu, kocasının eyalet meclisine adaylığını destekleyen, 1980'lerde San Diego'da sessiz bir ev hanımı olan Sheila Rubin'i canlandırıyor. Dizi, ev hayatından çıkıp bir anda 80’lerin en popüler furyası aerobik dünyasına giren Sheila Rubin’in, bir süre sonra fitness yaşam tarzı gurusuna dönüşen eğlenceli hikayesini konu alıyor.

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