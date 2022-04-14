Pide kuyruğuna girmeyin, ramazan pidesini evde hazırlayın! İşte ramazan pidesi tarifi ve malzemeleri

Ramazan pidesini un, yumurta, yoğurt, maya, şeker gibi temel malzemelerle evinizde hazırlayabilirsiniz. İftar saatine yakın hazırladığınız pidenizi, oruç açma vakti geldiğinde sıcak sıcak tüketebilirsiniz. Peki ramazan pidesi nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte ramazan pidesi tarifi ve malzemeleri...

RAMAZAN PİDESİ MALZEMELERİ NELER?

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı yoğurt

1 su bardağı ılık su

1 paket instant maya

1 su bardağı ılık süt

Çörekotu

4 yemek kaşığı sıvı yağ

2 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı ayçiçeği yağı

6 su bardağı un

Susam

2 yemek kaşığı su

2 adet adet yumurta sarısı

RAMAZAN PİDESİ NASIL YAPILIR?

Maya ve toz şekeri ılık suya ekleyip karıştırın. Ardından birkaç dakika bekleyin ve karışıma sıvı yağ ve sütü ekleyin. Un ve tuzu da ekledikten sonra 10-15 dakika yoğurun.

Hamur kıvama gelince iki parçaya ayırın. Üzerine nemli bez örtün ve yarım saat kadar oda sıcaklığında mayalanması için bekletin. Bu esnada yoğurt, yumurtanın sarısını ve sıvı yağı bir kâsede çırpın. Fırın tepsisine yağlı kağıt serin ve ardından, mayalanan hamuru buraya aktarın.

Elinizi yağlayın ve her iki hamuru kenarlarından çekerek büyütün. Hamurları bu şekilde 15 dakika kadar da tepside mayalandırın. Bu sırada fırınınızı 200 dereceye ayarlayıp ısıtmaya başlayın. Mayalanan pidelerinize baklava şekli verin. Hazırlanan yumurtalı yoğurtlu karışımı pidelerinizin üzerine dökün. İsteğe göre çörekotu veya susam serpebilirsiniz. Önceden ısıtılmış fırına verin. Afiyet olsun...



