Sevdiklerinize sofrada sunmak için farklı bir tarif arıyorsanız pideli arnavut paçası tam size göre... Peki pideli arnavut paçası nasıl yapılır? Pideli arnavut paçası malzemeleri neler? Pideli arnavut paçası tavuk, sarımsak, un, tavuk suyu gibi malzemelerden hazırlanıyor. İşte detaylar...

PİDELİ ARNAVUT PAÇASI MALZEMELERİ

2 yumurta

2 yemek kaşığı sirke

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı pul biber

3 diş dövülmüş sarımsak

200 gr haşlanıp didiklenmiş tavuk

4 su bardağı tavuk suyu

2 yemek kaşığı tereyağı

6 yemek kaşığı un

PİDELİ ARNAVUT PAÇASI YAPILIŞI

Dövülmüş sarımsak, sirke, tuz, yumurtayı bir tencereye alın ve iyice çırpın. Ardından tavuk suyunu da ilave edip üzerine un da serpiştirerek boza kıvamı elde edene kadar çırpın. Muhallebi kıvamını alana dek tahta kaşıkta yavaş yavaş karıştırmaya devam edin. Piştiğinde servis tabağına alın.

Tereyağını ayrı bir tavada eritin ve içine pul biber atıp kızdırın. Paçaların üzerine didiklenmiş tavukları ekleyin ve üzerine kızdırılmış tereyağını gezdirin. Afiyet olsun...

