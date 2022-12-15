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Pijamalarının yakasını açıp yatağına uzandı... Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa'dan Dünya Kupası'nda oynayan Fas'a 'tam destek'!

15.12.2022 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerin gündemi olan Dünya Kupası'nı yakından takip eden isimler arasında Lübnan asıllı eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa da vardı. Sosyal medya fenomeni, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası kapsamında, dün Fransa ile karşı karşıya gelen Fas'a dudak uçuklatan birkaç pozla destek verdi. O pozlar sosyal medyada ses getirdi.

Pijamalarının yakasını açıp yatağına uzandı... Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa'dan Dünya Kupası'nda oynayan Fas'a 'tam destek'!

Saten bir pijama takımı ve ince bantlı bir çift topuklu ayakkabı ile, yatağına uzanıp poz veren Mia Khalifa'nın destek paylaşımı gündem oldu. Düğmeleri açık bir şekilde samimi pozlar veren Khalifa, resmen dudak uçuklattı. "Fas eleyeceklerini bir sonraki kişinin kim olduğunu görmek için nasıl mı bekliyor?" açıklamasıyla paylaştığı gönderi sayısız beğeni ve yorum aldı.

İşte o pozlar...

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HERKES HEMFİKİR DEĞİLDİ

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Mia'nın Afrika ülkesi için yaptığı destek gösterisi hayran kitlesini kendinden geçirdi. Birçok kullanıcı ''Senin için yenerler!'' gibi yorumlar bırakarak Khalifa'ya övgüler yağdırdı. Ancak herkes Mia gibi düşünmüyordu. Kimileri takımın Fransa karşısında direnebileceğine inanmıyordu bile.

YENİLDİLER

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Haklı da çıktılar çünkü Fas'ın futbol takımı Dünya Kupası yarı finallerine ulaşan ilk Afrika takımı olarak tarih yazsa da, dün akşam gerçekleşen maçta Fransa karşısında başarısız oldu. Fransa, onları 2-0 yendi.

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Anahtar Kelimeler:
Mia Khalifa dünya kupası 2022

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