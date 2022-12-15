Pijamalarının yakasını açıp yatağına uzandı... Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa'dan Dünya Kupası'nda oynayan Fas'a 'tam destek'!

Saten bir pijama takımı ve ince bantlı bir çift topuklu ayakkabı ile, yatağına uzanıp poz veren Mia Khalifa'nın destek paylaşımı gündem oldu. Düğmeleri açık bir şekilde samimi pozlar veren Khalifa, resmen dudak uçuklattı. "Fas eleyeceklerini bir sonraki kişinin kim olduğunu görmek için nasıl mı bekliyor?" açıklamasıyla paylaştığı gönderi sayısız beğeni ve yorum aldı.

İşte o pozlar...

HERKES HEMFİKİR DEĞİLDİ

Mia'nın Afrika ülkesi için yaptığı destek gösterisi hayran kitlesini kendinden geçirdi. Birçok kullanıcı ''Senin için yenerler!'' gibi yorumlar bırakarak Khalifa'ya övgüler yağdırdı. Ancak herkes Mia gibi düşünmüyordu. Kimileri takımın Fransa karşısında direnebileceğine inanmıyordu bile.

YENİLDİLER

Haklı da çıktılar çünkü Fas'ın futbol takımı Dünya Kupası yarı finallerine ulaşan ilk Afrika takımı olarak tarih yazsa da, dün akşam gerçekleşen maçta Fransa karşısında başarısız oldu. Fransa, onları 2-0 yendi.



